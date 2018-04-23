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Bulls and Bears - индикатор для MetaTrader 5
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Обычно мы пользуемся разными индикаторами, которые показывают силу быков и силу медведей по отдельности.
Поскольку они не имели единого диапазона значений, то не могли быть размещены в одном и том же подокне так, чтобы мы наблюдали силу быков и медведей в единой рабочей области. Данный индикатор это делает, и благодаря новым стилям в MetaTrader 5, он не очень сильно загроможден. Нам действительно просто считывать взаимные объемы двух сил. Таким образом, в рабочей области графика нам остается больше свободного места, и одновременно мы видим больше информации, чем раньше.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20490
В дополнение к обычным параметрам, контролирующим способ вычисления АМА Кауфмана, в эту версию добавлено настраиваемое сглаживание и фильтр, который сможет нивелировать незначимые изменения АМА.Blau_TSI
Индекс истинного диапазона Вильяма Блау.
Kaufman AMA MACD — это MACD, но построенная с использованием АМА Кауфмана (включая сигнальную линию). Таким образом, получается полностью адаптивная MACD (с учетом того, что АМА Кауфмана — адаптивная скользящая средняя).Price Channel Stop
Индикатор Price Channel Stop показывает текущую оценку тренда на основе периода канала и допустимого риска. Также он демонстрирует два уровня значений, которые могут быть использованы в качестве стоп-лосса для ордеров, открытых на основе этого индикатора. В качестве сигнала для открытия или закрытия ордера можно использовать смену цвета тренда.