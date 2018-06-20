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Blau_TSI - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1349
等级:
(10)
已发布:
Blau_TSI.mq5 (13.86 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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威廉·布劳真实强度指数指标显示威廉·布劳真实强度指数。

它有七个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Applied price - 计算价格类型;
  • First smoothing period - 初始平滑周期;
  • Second smoothing period - 二次平滑周期;
  • Third smoothing period - 结果平滑周期;
  • Upper level - 超买等级;
  • Lower level - 超卖等级。

基于 MQL5: 创建您自己的指标 文献中所述的真实强度指数计算公式以及威廉·布劳的三期平滑假设，指标计算公式如下:

TSI(Price,Period,fs,ss,ts) = 100 * EMA(EMA(EMA( mtm(Price,Period) ,fs),ss),ts) / EMA(EMA(EMA( |mtm(Price,Period)| ,fs),ss),ts)

其中:

mtm(Price,Period) = Price[i] - Price[i-Period+1],
fs - 首次平滑周期,
ss - 二次平滑周期,
ts - 三次平滑周期

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20516

Blau_TS_Stochastic Blau_TS_Stochastic

威廉·布劳 (William Blau) 随机。

Blau_Trend_Momentum Blau_Trend_Momentum

威廉·布劳 (William Blau) 趋势动量。

Blau_TStoch Blau_TStoch

威廉·布劳 (William Blau) 随机。

基于分形 (Fractal) 的之字折线 (ZigZag) 基于分形 (Fractal) 的之字折线 (ZigZag)

基于分形 (Fractal) 的之字折线 (ZigZag) 指标。