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威廉·布劳真实强度指数指标显示威廉·布劳真实强度指数。
它有七个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Applied price - 计算价格类型;
- First smoothing period - 初始平滑周期;
- Second smoothing period - 二次平滑周期;
- Third smoothing period - 结果平滑周期;
- Upper level - 超买等级;
- Lower level - 超卖等级。
基于 MQL5: 创建您自己的指标 文献中所述的真实强度指数计算公式以及威廉·布劳的三期平滑假设，指标计算公式如下:
TSI(Price,Period,fs,ss,ts) = 100 * EMA(EMA(EMA( mtm(Price,Period) ,fs),ss),ts) / EMA(EMA(EMA( |mtm(Price,Period)| ,fs),ss),ts)
其中:
mtm(Price,Period) = Price[i] - Price[i-Period+1], fs - 首次平滑周期, ss - 二次平滑周期, ts - 三次平滑周期
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20516
Blau_TS_Stochastic
威廉·布劳 (William Blau) 随机。Blau_Trend_Momentum
威廉·布劳 (William Blau) 趋势动量。
Blau_TStoch
威廉·布劳 (William Blau) 随机。基于分形 (Fractal) 的之字折线 (ZigZag)
基于分形 (Fractal) 的之字折线 (ZigZag) 指标。