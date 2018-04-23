Адаптивная скользящая средняя (AMA) — индикатор, использующийся для построения МА с низкой чувствительностью к шумам в сериях движения цены. Он характеризуется также минимальным запаздыванием при определении тренда. Этот индикатор разработал Перри Кауфман и описал в своей книге "Smarter Trading".

АМА используется вместо обычных скользящих средних. В 1995 году, когда он был впервые представлен, он превосходил предыдущие попытки создания "разумной" МА, поскольку обеспечивал более обширный пользовательский контроль.



В дополнение к обычным параметрам, контролирующим способ вычисления АМА Кауфмана, в этой версии имеются:

