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Индикаторы

Kaufman AMA with filter - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Адаптивная скользящая средняя (AMA) — индикатор, использующийся для построения МА с низкой чувствительностью к шумам в сериях движения цены. Он характеризуется также минимальным запаздыванием при определении тренда. Этот индикатор разработал Перри Кауфман и описал в своей книге "Smarter Trading".

АМА используется вместо обычных скользящих средних. В 1995 году, когда он был впервые представлен, он превосходил предыдущие попытки создания "разумной" МА, поскольку обеспечивал более обширный пользовательский контроль.

В дополнение к обычным параметрам, контролирующим способ вычисления АМА Кауфмана, в этой версии имеются: 

  • настраиваемое сглаживание;
  • фильтр, который сможет нивелировать незначимые изменения АМА.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20486

Blau_TSI Blau_TSI

Индекс истинного диапазона Вильяма Блау.

Momentum-M15 Momentum-M15

Советник по двум индикаторам: iMA (Moving Average, MA) и iMomentum (Momentum).

Bulls and Bears Bulls and Bears

Этот индикатор показывает силу быков и силу медведей в одном подокне.

Kaufman AMA MACD Kaufman AMA MACD

Kaufman AMA MACD — это MACD, но построенная с использованием АМА Кауфмана (включая сигнальную линию). Таким образом, получается полностью адаптивная MACD (с учетом того, что АМА Кауфмана — адаптивная скользящая средняя).