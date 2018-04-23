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Kaufman AMA with filter - индикатор для MetaTrader 5
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Адаптивная скользящая средняя (AMA) — индикатор, использующийся для построения МА с низкой чувствительностью к шумам в сериях движения цены. Он характеризуется также минимальным запаздыванием при определении тренда. Этот индикатор разработал Перри Кауфман и описал в своей книге "Smarter Trading".
АМА используется вместо обычных скользящих средних. В 1995 году, когда он был впервые представлен, он превосходил предыдущие попытки создания "разумной" МА, поскольку обеспечивал более обширный пользовательский контроль.
В дополнение к обычным параметрам, контролирующим способ вычисления АМА Кауфмана, в этой версии имеются:
- настраиваемое сглаживание;
- фильтр, который сможет нивелировать незначимые изменения АМА.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20486
Индекс истинного диапазона Вильяма Блау.Momentum-M15
Советник по двум индикаторам: iMA (Moving Average, MA) и iMomentum (Momentum).
Этот индикатор показывает силу быков и силу медведей в одном подокне.Kaufman AMA MACD
Kaufman AMA MACD — это MACD, но построенная с использованием АМА Кауфмана (включая сигнальную линию). Таким образом, получается полностью адаптивная MACD (с учетом того, что АМА Кауфмана — адаптивная скользящая средняя).