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Momentum-M15 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Sergey Deev.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник торгует по двум индикаторам: iMA (Moving Average, MA) и iMomentum (Momentum). Также при открытии позиций учитываются цены Close бара #1 и Open бара #0, а при закрытии (или трейлинге) учитываются цены Close бара #1 и цены High бара #0 и Low бара #0.
Работает советник только в момент формирования нового бара и позволяет держать в рынке только одну позицию.
При оптимизации рекомендую использовать генетический алгоритм и режим генерации тиков "1 minute OHLC". Пример, какие параметры и в каких диапазонах можно проводить поиск:
Тест на символе USDJPY,H1 с параметрами их столбца "Value" (но для большей достоверности этот одиночный тест проводился в режиме генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков").
Торговая стратегия "FX-CHAOS_SCALP".ZigZag on Fractals
ZigZag, построенный по индикатору Fractals.
Индекс истинного диапазона Вильяма Блау.Kaufman AMA with filter
В дополнение к обычным параметрам, контролирующим способ вычисления АМА Кауфмана, в эту версию добавлено настраиваемое сглаживание и фильтр, который сможет нивелировать незначимые изменения АМА.