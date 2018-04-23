Автор идеи: Sergey Deev.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник торгует по двум индикаторам: iMA (Moving Average, MA) и iMomentum (Momentum). Также при открытии позиций учитываются цены Close бара #1 и Open бара #0, а при закрытии (или трейлинге) учитываются цены Close бара #1 и цены High бара #0 и Low бара #0.

Работает советник только в момент формирования нового бара и позволяет держать в рынке только одну позицию.

При оптимизации рекомендую использовать генетический алгоритм и режим генерации тиков "1 minute OHLC". Пример, какие параметры и в каких диапазонах можно проводить поиск:

Тест на символе USDJPY,H1 с параметрами их столбца "Value" (но для большей достоверности этот одиночный тест проводился в режиме генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков").