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Советники

Momentum-M15 - эксперт для MetaTrader 5

work2it | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1877
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Автор идеи: Sergey Deev.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник торгует по двум индикаторам: iMA (Moving Average, MA) и iMomentum (Momentum). Также при открытии позиций учитываются цены Close бара #1 и Open бара #0, а при закрытии (или трейлинге) учитываются цены Close бара #1 и цены High бара #0 и Low бара #0.

Работает советник только в момент формирования нового бара и позволяет держать в рынке только одну позицию.

При оптимизации рекомендую использовать генетический алгоритм и режим генерации тиков "1 minute OHLC". Пример, какие параметры и в каких диапазонах можно проводить поиск:

Momentum-M15 Inputs

Тест на символе USDJPY,H1 с параметрами их столбца "Value" (но для большей достоверности этот одиночный тест проводился в режиме генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков").

Momentum-M15 USDJPY H1

FX-CHAOS_SCALP FX-CHAOS_SCALP

Торговая стратегия "FX-CHAOS_SCALP".

ZigZag on Fractals ZigZag on Fractals

ZigZag, построенный по индикатору Fractals.

Blau_TSI Blau_TSI

Индекс истинного диапазона Вильяма Блау.

Kaufman AMA with filter Kaufman AMA with filter

В дополнение к обычным параметрам, контролирующим способ вычисления АМА Кауфмана, в эту версию добавлено настраиваемое сглаживание и фильтр, который сможет нивелировать незначимые изменения АМА.