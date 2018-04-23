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FX-CHAOS_SCALP - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2171
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- Опубликован:
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Автор идеи: Pavel.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Торговая стратегия "FX-CHAOS_SCALP". В рынке всегда не более одной позиции. Советник использует индикатор ZigZag on Fractals - ЗигЗаг, построенный по фракталам.
При обращении из советника к данным индикатора "ZigZag on Fractals" данные следует брать с бара #3, а с баров #2, #1 и #0 брать данные индикатора бесполезно, так как индикатор "ZigZag on Fractals" не строит на них свои построения:
Входные параметры
- Lots - размер открываемой позиции;
- Stop Loss - стоп лосс;
- Take Profit - тейк профит;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта;
- slippage - проскальзывание.
Пример теста на реальных тиках, на GBPUSD,H1:
ZigZag on Fractals
ZigZag, построенный по индикатору Fractals.Price Impulse
Советник ожидает, когда цена за NNN тиков пройдет XXX пунктов.
Momentum-M15
Советник по двум индикаторам: iMA (Moving Average, MA) и iMomentum (Momentum).Blau_TSI
Индекс истинного диапазона Вильяма Блау.