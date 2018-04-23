Автор идеи: Pavel.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Торговая стратегия "FX-CHAOS_SCALP". В рынке всегда не более одной позиции. Советник использует индикатор ZigZag on Fractals - ЗигЗаг, построенный по фракталам.

При обращении из советника к данным индикатора "ZigZag on Fractals" данные следует брать с бара #3, а с баров #2, #1 и #0 брать данные индикатора бесполезно, так как индикатор "ZigZag on Fractals" не строит на них свои построения:





Входные параметры

Lots - размер открываемой позиции;

- размер открываемой позиции; Stop Loss - стоп лосс;

- стоп лосс; Take Profit - тейк профит;

- тейк профит; magic number - уникальный идентификатор эксперта;

- уникальный идентификатор эксперта; slippage - проскальзывание.

Пример теста на реальных тиках, на GBPUSD,H1: