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FX-CHAOS_SCALP - эксперт для MetaTrader 5

FX-CHAOS | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2171
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
\MQL5\Experts\
FX-CHAOS_SCALP.mq5 (36.1 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
ZigZag on Fractals.mq5 (13.91 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Автор идеи: Pavel.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Торговая стратегия "FX-CHAOS_SCALP". В рынке всегда не более одной позиции. Советник использует индикатор ZigZag on Fractals - ЗигЗаг, построенный по фракталам.

При обращении из советника к данным индикатора "ZigZag on Fractals" данные следует брать с бара #3, а с баров #2, #1 и #0 брать данные индикатора бесполезно, так как индикатор "ZigZag on Fractals" не строит на них свои построения:

FX-CHAOS_SCALP Use only


Входные параметры

  • Lots - размер открываемой позиции;
  • Stop Loss - стоп лосс;
  • Take Profit - тейк профит;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта;
  • slippage - проскальзывание.

Пример теста на реальных тиках, на GBPUSD,H1:

FX-CHAOS_SCALP

ZigZag on Fractals ZigZag on Fractals

ZigZag, построенный по индикатору Fractals.

Price Impulse Price Impulse

Советник ожидает, когда цена за NNN тиков пройдет XXX пунктов.

Momentum-M15 Momentum-M15

Советник по двум индикаторам: iMA (Moving Average, MA) и iMomentum (Momentum).

Blau_TSI Blau_TSI

Индекс истинного диапазона Вильяма Блау.