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Индикаторы

KAMA - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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2641
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(13)
Опубликован:
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Адаптивная скользящая средняя Кауфмана - разновидность адаптивной скользящей средней, построенной на базе экспоненциально сглаженной скользящей средней и оригинальной методики определения и применения волатильности в качестве динамически изменяющейся сглаживающей константы.

Индикатор Адаптивная скользящая средняя разработан Перри Кауфманом (Perry J. Kaufman) и впервые представлен в 1995 году в его книге "Умный трейдинг: повышение эффективности на изменяющемся рынке"" (Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets).

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

KAMA[i] = KAMA[i-1] + sc * (Price[i] - KAMA[i-1])

где:

sc = (er * 0.6015 + 0.0645) * (er * 0.6015 + 0.0645),
er = Abs(Price[i] - Price[i-Period+1]) / Sum1,
Sum1 = Sum(Abs(Price[i] - Price[i-1])) от (i-Period+1) до i

SSIFT SSIFT

Smoothed Stochastic Inverse Fisher Transform.

Small_Inside_Bar_Strategy Small_Inside_Bar_Strategy

Small_Inside_Bar_Strategy - советник, работающий по индикатору Small_Inside_Bar.

Volume_Accumulation Volume_Accumulation

Индикатор накопленных объемов.

Volume_Accumulation_Percentage Volume_Accumulation_Percentage

Индикатор накопленных объемов за период.