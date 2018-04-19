Адаптивная скользящая средняя Кауфмана - разновидность адаптивной скользящей средней, построенной на базе экспоненциально сглаженной скользящей средней и оригинальной методики определения и применения волатильности в качестве динамически изменяющейся сглаживающей константы.

Индикатор Адаптивная скользящая средняя разработан Перри Кауфманом (Perry J. Kaufman) и впервые представлен в 1995 году в его книге "Умный трейдинг: повышение эффективности на изменяющемся рынке"" (Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets).

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

Period - период расчета;

- период расчета; Applied price - цена расчета.