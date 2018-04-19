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KAMA - индикатор для MetaTrader 5
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Адаптивная скользящая средняя Кауфмана - разновидность адаптивной скользящей средней, построенной на базе экспоненциально сглаженной скользящей средней и оригинальной методики определения и применения волатильности в качестве динамически изменяющейся сглаживающей константы.
Индикатор Адаптивная скользящая средняя разработан Перри Кауфманом (Perry J. Kaufman) и впервые представлен в 1995 году в его книге "Умный трейдинг: повышение эффективности на изменяющемся рынке"" (Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets).
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
KAMA[i] = KAMA[i-1] + sc * (Price[i] - KAMA[i-1])
где:
sc = (er * 0.6015 + 0.0645) * (er * 0.6015 + 0.0645),
er = Abs(Price[i] - Price[i-Period+1]) / Sum1,
Sum1 = Sum(Abs(Price[i] - Price[i-1])) от (i-Period+1) до i
er = Abs(Price[i] - Price[i-Period+1]) / Sum1,
Sum1 = Sum(Abs(Price[i] - Price[i-1])) от (i-Period+1) до i
SSIFT
Smoothed Stochastic Inverse Fisher Transform.Small_Inside_Bar_Strategy
Small_Inside_Bar_Strategy - советник, работающий по индикатору Small_Inside_Bar.
Volume_Accumulation
Индикатор накопленных объемов.Volume_Accumulation_Percentage
Индикатор накопленных объемов за период.