考夫曼自适应移动均线是基于指数平滑移动平均值的自适应移动均线的一个版本，结合原版的检测方法并应用波动性来动态改变平滑常数。

名为 "自适应移动均线" 的指标由 Perry J. Kaufman 开发，首发在 1995 年出版的名为 《更智能交易: 在变化的市场中改善性能》的文献中。

该指标有两个输入参数:

Period - 计算周期;

- 计算周期; Applied price - 计算的价格类型。