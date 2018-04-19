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Индикаторы

Volume_Accumulation_Percentage - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2122
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Volume Accumulation выводит в отдельное окно график объемов свечей, рассчитываемых по формуле:

VA = Volume * ((Close-Low)-(High-Close))/(High-Low)

где:

TVA= сумма VA за Period
TV = сумма Volume за Period
VACC[Period] = (TVA / TV) * 100

Индикатор имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета.

Volume_Accumulation Volume_Accumulation

Индикатор накопленных объемов.

KAMA KAMA

Kaufman Adaptive Moving Average - адаптивная скользящая средняя Кауфмана.

Blau_Candlestick_Index Blau_Candlestick_Index

Индекс свечи Вильяма Блау.

Blau_Candlestick_Momentum Blau_Candlestick_Momentum

Моментум свечи Вильяма Блау.