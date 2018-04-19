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Volume_Accumulation_Percentage - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Volume Accumulation выводит в отдельное окно график объемов свечей, рассчитываемых по формуле:
VA = Volume * ((Close-Low)-(High-Close))/(High-Low)
где:
TVA= сумма VA за Period
TV = сумма Volume за Period
VACC[Period] = (TVA / TV) * 100
TV = сумма Volume за Period
VACC[Period] = (TVA / TV) * 100
Индикатор имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Volume_Accumulation
Индикатор накопленных объемов.KAMA
Kaufman Adaptive Moving Average - адаптивная скользящая средняя Кауфмана.
Blau_Candlestick_Index
Индекс свечи Вильяма Блау.Blau_Candlestick_Momentum
Моментум свечи Вильяма Блау.