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Volume_Accumulation - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Volume Accumulation выводит в отдельное окно график объемов свечей, рассчитываемых по формуле:
VA = Volume * ((Close - Low) - (High - Close))/(High - Low)
Индикатор не имеет настраиваемых параметров.
KAMA
Kaufman Adaptive Moving Average - адаптивная скользящая средняя Кауфмана.SSIFT
Smoothed Stochastic Inverse Fisher Transform.
Volume_Accumulation_Percentage
Индикатор накопленных объемов за период.Blau_Candlestick_Index
Индекс свечи Вильяма Блау.