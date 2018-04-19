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Индикаторы

Volume_Accumulation - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2621
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Volume Accumulation выводит в отдельное окно график объемов свечей, рассчитываемых по формуле:

VA = Volume * ((Close - Low) - (High - Close))/(High - Low)

Индикатор не имеет настраиваемых параметров.

KAMA KAMA

Kaufman Adaptive Moving Average - адаптивная скользящая средняя Кауфмана.

SSIFT SSIFT

Smoothed Stochastic Inverse Fisher Transform.

Volume_Accumulation_Percentage Volume_Accumulation_Percentage

Индикатор накопленных объемов за период.

Blau_Candlestick_Index Blau_Candlestick_Index

Индекс свечи Вильяма Блау.