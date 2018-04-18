Даг Шафф создал несколько индикаторов, предназначенных для оценки трендов.



В одном из своих индикаторов он использует так называемый "Shaff CD" (который фактически представляет собой сигнальную линию MACD вместо использования линии самого MACD). Получившийся индикатор имеет преимущество использования Schaff Trend CD на шкале от 0 до 100. Это упрощает определение потенциальных уровней перекупленности и перепроданности в валютных трендах и апеллирует к RSI для проведения финальных расчетов.

