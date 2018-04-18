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Schaff TCD RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Даг Шафф создал несколько индикаторов, предназначенных для оценки трендов.
В одном из своих индикаторов он использует так называемый "Shaff CD" (который фактически представляет собой сигнальную линию MACD вместо использования линии самого MACD). Получившийся индикатор имеет преимущество использования Schaff Trend CD на шкале от 0 до 100. Это упрощает определение потенциальных уровней перекупленности и перепроданности в валютных трендах и апеллирует к RSI для проведения финальных расчетов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20498
В качестве логического шага для отфильтровывания возможных ложных сигналов, эта вариация индикатора Schaff TCD RSI использует RSX (более сглаженную версию RSI, чем обычная), чтобы выдавать более сглаженный результат.Futures Portfolio Control Expiration
Портфельный советник для рынка MOEX FORTS.
Schaff Trend RSX — это "сглаженный RSI" без запаздывания. В этой версии рассчитывается RSX вместо RSI. Это делает наклон более сглаженным и дает значительно меньше ситуаций смены цвета (а значит, и наклона).Schaff Trend RSI
Schaff Trend RSI — RSI, рассчитанный от MACD.