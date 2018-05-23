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Schaff Trend 系列指标很少有人知道，
而 Schaff Trend Cycle 是一种 MACD 随机振荡的双重平滑, 而本指标是 MACD 的 RSI。它和移动平均的 RSI 有部分相似，但是差别还是比较大的，可以作为一个新的指标。另外，不要期望它的数值与 Schaff Trend Cycle 相同 - 它们是以完全不同的方法计算的，所以结果差距很大。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20491
多头与空头
这个指标在相同的指标子窗口中显示了多头和空头的动能，Kaufman AMA MACD
Kaufman AMA MACD 是完全使用 Kaufman AMA 构造的 MACD (甚至信号线也是使用它的). 这样，它就是完全自适应的 MACD (请记住 Kaufman AMA 是自适应的移动平均).
Schaff Trend RSX
Schaff Trend RSX 是 "一种更加平滑的 RSI"，没有延迟，在这个版本中计算的是 RSX 而不是 RSI。这使斜线更加平滑，而颜色(倾斜方向)的变化更加减少。Schaff TCD RSI
Schaff 趋势汇总分离指标可以把 Schaff 趋势的汇总分离按照从0到100的范围进行度量，使得在货币趋势中可以更容易地识别超买和超卖水平，并且可以替代 RSI 用于最终的计算。