Kaufman AMA MACD 是完全使用 Kaufman AMA 构造的 MACD (甚至信号线也是使用它的). 这样，它就是完全自适应的 MACD (请记住 Kaufman AMA 是自适应的移动平均).

这个指标在相同的指标子窗口中显示了多头和空头的动能，

Schaff Trend RSX 是 "一种更加平滑的 RSI"，没有延迟，在这个版本中计算的是 RSX 而不是 RSI。这使斜线更加平滑，而颜色(倾斜方向)的变化更加减少。

Schaff 趋势汇总分离指标可以把 Schaff 趋势的汇总分离按照从0到100的范围进行度量，使得在货币趋势中可以更容易地识别超买和超卖水平，并且可以替代 RSI 用于最终的计算。