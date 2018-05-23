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Schaff Trend RSI - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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Schaff Trend 系列指标很少有人知道，

Schaff Trend Cycle 是一种 MACD 随机振荡的双重平滑, 而本指标是 MACD 的 RSI。它和移动平均的 RSI 有部分相似，但是差别还是比较大的，可以作为一个新的指标。另外，不要期望它的数值与 Schaff Trend Cycle 相同 - 它们是以完全不同的方法计算的，所以结果差距很大。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20491

多头与空头 多头与空头

这个指标在相同的指标子窗口中显示了多头和空头的动能，

Kaufman AMA MACD Kaufman AMA MACD

Kaufman AMA MACD 是完全使用 Kaufman AMA 构造的 MACD (甚至信号线也是使用它的). 这样，它就是完全自适应的 MACD (请记住 Kaufman AMA 是自适应的移动平均).

Schaff Trend RSX Schaff Trend RSX

Schaff Trend RSX 是 "一种更加平滑的 RSI"，没有延迟，在这个版本中计算的是 RSX 而不是 RSI。这使斜线更加平滑，而颜色(倾斜方向)的变化更加减少。

Schaff TCD RSI Schaff TCD RSI

Schaff 趋势汇总分离指标可以把 Schaff 趋势的汇总分离按照从0到100的范围进行度量，使得在货币趋势中可以更容易地识别超买和超卖水平，并且可以替代 RSI 用于最终的计算。