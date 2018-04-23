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Индикаторы

Price Channel Stop - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2348
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Новая вариация хорошо известного индикатора ценового канала.

Индикатор показывает текущую оценку тренда на основе периода канала и допустимого риска. Также он демонстрирует два уровня значений, которые могут быть использованы в качестве стоп-лосса для ордеров, открытых на основе этого индикатора. В качестве сигнала для открытия или закрытия ордера можно использовать смену цвета тренда.

В зависимости от стиля вашей торговли, можно использовать более осторожный стоп (дальше от текущей цены) или более желаемый к заполнению (ближе к текущей цене).

Эта версия для MetaTrader 5 немного отличается от версии для MetaTrader 4 по внешнему виду и по отображаемым двум уровням. Второй (ближайший к цене) уровень нужно использовать осторожно — он экспериментальный. В любом случае, рекомендуется изучить работу индикатора с разными параметрами, под разные символы и таймфреймы.

PS: некоторые версии для MetaTrader 4 можно найти здесь.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20470

Kaufman AMA MACD Kaufman AMA MACD

Kaufman AMA MACD — это MACD, но построенная с использованием АМА Кауфмана (включая сигнальную линию). Таким образом, получается полностью адаптивная MACD (с учетом того, что АМА Кауфмана — адаптивная скользящая средняя).

Bulls and Bears Bulls and Bears

Этот индикатор показывает силу быков и силу медведей в одном подокне.

Smoother Momentum Stops Smoother Momentum Stops

Индикатор рассчитывает стопы и их направление с использованием сглаженного моментума.

Sadukey Sadukey

Индикатор объединяет на графике два цифровых фильтра, чтобы дать нам оценку текущего тренда.