Новая вариация хорошо известного индикатора ценового канала.

Индикатор показывает текущую оценку тренда на основе периода канала и допустимого риска. Также он демонстрирует два уровня значений, которые могут быть использованы в качестве стоп-лосса для ордеров, открытых на основе этого индикатора. В качестве сигнала для открытия или закрытия ордера можно использовать смену цвета тренда.



В зависимости от стиля вашей торговли, можно использовать более осторожный стоп (дальше от текущей цены) или более желаемый к заполнению (ближе к текущей цене).



Эта версия для MetaTrader 5 немного отличается от версии для MetaTrader 4 по внешнему виду и по отображаемым двум уровням. Второй (ближайший к цене) уровень нужно использовать осторожно — он экспериментальный. В любом случае, рекомендуется изучить работу индикатора с разными параметрами, под разные символы и таймфреймы.



PS: некоторые версии для MetaTrader 4 можно найти здесь.