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Price Channel Stop - индикатор для MetaTrader 5
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Новая вариация хорошо известного индикатора ценового канала.
Индикатор показывает текущую оценку тренда на основе периода канала и допустимого риска. Также он демонстрирует два уровня значений, которые могут быть использованы в качестве стоп-лосса для ордеров, открытых на основе этого индикатора. В качестве сигнала для открытия или закрытия ордера можно использовать смену цвета тренда.
В зависимости от стиля вашей торговли, можно использовать более осторожный стоп (дальше от текущей цены) или более желаемый к заполнению (ближе к текущей цене).
Эта версия для MetaTrader 5 немного отличается от версии для MetaTrader 4 по внешнему виду и по отображаемым двум уровням. Второй (ближайший к цене) уровень нужно использовать осторожно — он экспериментальный. В любом случае, рекомендуется изучить работу индикатора с разными параметрами, под разные символы и таймфреймы.
PS: некоторые версии для MetaTrader 4 можно найти здесь.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20470
Kaufman AMA MACD — это MACD, но построенная с использованием АМА Кауфмана (включая сигнальную линию). Таким образом, получается полностью адаптивная MACD (с учетом того, что АМА Кауфмана — адаптивная скользящая средняя).Bulls and Bears
Этот индикатор показывает силу быков и силу медведей в одном подокне.
Индикатор рассчитывает стопы и их направление с использованием сглаженного моментума.Sadukey
Индикатор объединяет на графике два цифровых фильтра, чтобы дать нам оценку текущего тренда.