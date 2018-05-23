这是为人熟知的价格通道指标的一个新的变体，

这个指标根据通道周期和想要的风险显示了当前评估的趋势。它还显示了两个值的水平线，可以用于根据本指标开启订单的止损（使用趋势颜色改变可以用于开启新订单的信号以及关闭已有订单）。

根据风格，人们可以决定使用“更安全”的止损点（更接近当前价格），“更容易被填满”（接近价格），但这完全取决于交易风格。

这种MetaTrader 5版本偏离了MetaTrader 4版本的外观和感觉，但也在显示的两个级别-第二（更接近价格）水平应小心使用，因为它是高度实验性的。在任何情况下，建议对不同的符号和时间帧进行一些参数探索。

备注: 一些 MetaTrader 4 版本可以在 这里 找到。