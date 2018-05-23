代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

价格通道止损 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 代码 95 主题 35864 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2037
等级:
(17)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这是为人熟知的价格通道指标的一个新的变体，

这个指标根据通道周期和想要的风险显示了当前评估的趋势。它还显示了两个值的水平线，可以用于根据本指标开启订单的止损（使用趋势颜色改变可以用于开启新订单的信号以及关闭已有订单）。

根据风格，人们可以决定使用“更安全”的止损点（更接近当前价格），“更容易被填满”（接近价格），但这完全取决于交易风格。

这种MetaTrader 5版本偏离了MetaTrader 4版本的外观和感觉，但也在显示的两个级别-第二（更接近价格）水平应小心使用，因为它是高度实验性的。在任何情况下，建议对不同的符号和时间帧进行一些参数探索。

备注: 一些 MetaTrader 4 版本可以在 这里 找到。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20470

合成平滑 RSI 合成平滑 RSI

这个版本的合成 RSI 在计算中使用了 Ehlers 的平滑 RSI，而不是“常规”的RSI，而这样可以使得到的合成RSI更加平滑。

合成RSI 合成RSI

合成 RSI (Synthetic RSI ) 指标不是使用了一个RSI, 而是使用了3个RSI的实例。 这3个实例的RSI然后被用来计算“合成”值（这不是3的平均值，因为计算不同于平均值）。

不对称区带 不对称区带

不对称区带（Asymmetric bands）指标是一种当有趋势反转时避免延迟的方法（因为反向方面的区带距离当前价格太远了）。

更平滑的动量 更平滑的动量

更平滑的动量(Smoother momentum) 指标是一个解决动量指标主要问题的方法 - 它显示的数值很不平化，这样会在很多情况下产生很多错误信号 - 不论使用什么样的周期数来计算。