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这是为人熟知的价格通道指标的一个新的变体，
这个指标根据通道周期和想要的风险显示了当前评估的趋势。它还显示了两个值的水平线，可以用于根据本指标开启订单的止损（使用趋势颜色改变可以用于开启新订单的信号以及关闭已有订单）。
根据风格，人们可以决定使用“更安全”的止损点（更接近当前价格），“更容易被填满”（接近价格），但这完全取决于交易风格。
这种MetaTrader 5版本偏离了MetaTrader 4版本的外观和感觉，但也在显示的两个级别-第二（更接近价格）水平应小心使用，因为它是高度实验性的。在任何情况下，建议对不同的符号和时间帧进行一些参数探索。
备注: 一些 MetaTrader 4 版本可以在 这里 找到。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20470
合成平滑 RSI
这个版本的合成 RSI 在计算中使用了 Ehlers 的平滑 RSI，而不是“常规”的RSI，而这样可以使得到的合成RSI更加平滑。合成RSI
合成 RSI (Synthetic RSI ) 指标不是使用了一个RSI, 而是使用了3个RSI的实例。 这3个实例的RSI然后被用来计算“合成”值（这不是3的平均值，因为计算不同于平均值）。