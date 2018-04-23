Momentum обычно используется для оценки смены направления тренда.



Он кое в чем изменился. И стопы, и их направление рассчитываются с использованием сглаженного моментума.



Помимо направления тренда, значение сглаженного моментума будет определять и ценовой уровень, на котором необходимо выйти из рынка. Расстояние от стопа до использующейся скользящей средней рассчитывается на основе значения сглаженного моментума, дающего больше пространства для стопа, когда рынок очень волатилен.