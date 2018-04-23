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Индикаторы

Smoother Momentum Stops - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Momentum обычно используется для оценки смены направления тренда. 

Он кое в чем изменился. И стопы, и их направление рассчитываются с использованием сглаженного моментума.

Помимо направления тренда, значение сглаженного моментума будет определять и ценовой уровень, на котором необходимо выйти из рынка. Расстояние от стопа до использующейся скользящей средней рассчитывается на основе значения сглаженного моментума, дающего больше пространства для стопа, когда рынок очень волатилен.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20476

Price Channel Stop Price Channel Stop

Индикатор Price Channel Stop показывает текущую оценку тренда на основе периода канала и допустимого риска. Также он демонстрирует два уровня значений, которые могут быть использованы в качестве стоп-лосса для ордеров, открытых на основе этого индикатора. В качестве сигнала для открытия или закрытия ордера можно использовать смену цвета тренда.

Kaufman AMA MACD Kaufman AMA MACD

Kaufman AMA MACD — это MACD, но построенная с использованием АМА Кауфмана (включая сигнальную линию). Таким образом, получается полностью адаптивная MACD (с учетом того, что АМА Кауфмана — адаптивная скользящая средняя).

Sadukey Sadukey

Индикатор объединяет на графике два цифровых фильтра, чтобы дать нам оценку текущего тренда.

Smoother momentum Smoother momentum

Сглаженный моментум — один из возможных способов решить основную проблему индикатора Моментум: возникновение ложных сигналов во многих случаях, независимо от периода расчета.