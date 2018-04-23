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Индикаторы

Kaufman AMA MACD - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(14)
Опубликован:
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Адаптивная скользящая средняя (AMA) — индикатор, использующийся для построения МА с низкой чувствительностью к шумам в сериях движения цены. Он характеризуется также минимальным запаздыванием при определении тренда. Этот индикатор разработал Перри Кауфман и описал в своей книге "Smarter Trading".

Выглядит странным, что АМА Кауфмана редко используется при разработке индикаторов, основанных на скользящих средних (например, MACD ).

Предлагаемый индикатор частично заполняет этот пробел. Это MACD, построенная с использованием АМА Кауфмана (включая сигнальную линию). Таким образом, получается полностью адаптивная MACD (с учетом того, что АМА Кауфмана — адаптивная скользящая средняя). .

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20487

Bulls and Bears Bulls and Bears

Этот индикатор показывает силу быков и силу медведей в одном подокне.

Kaufman AMA with filter Kaufman AMA with filter

В дополнение к обычным параметрам, контролирующим способ вычисления АМА Кауфмана, в эту версию добавлено настраиваемое сглаживание и фильтр, который сможет нивелировать незначимые изменения АМА.

Price Channel Stop Price Channel Stop

Индикатор Price Channel Stop показывает текущую оценку тренда на основе периода канала и допустимого риска. Также он демонстрирует два уровня значений, которые могут быть использованы в качестве стоп-лосса для ордеров, открытых на основе этого индикатора. В качестве сигнала для открытия или закрытия ордера можно использовать смену цвета тренда.

Smoother Momentum Stops Smoother Momentum Stops

Индикатор рассчитывает стопы и их направление с использованием сглаженного моментума.