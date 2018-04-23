Адаптивная скользящая средняя (AMA) — индикатор, использующийся для построения МА с низкой чувствительностью к шумам в сериях движения цены. Он характеризуется также минимальным запаздыванием при определении тренда. Этот индикатор разработал Перри Кауфман и описал в своей книге "Smarter Trading".



Выглядит странным, что АМА Кауфмана редко используется при разработке индикаторов, основанных на скользящих средних (например, MACD ).



Предлагаемый индикатор частично заполняет этот пробел. Это MACD, построенная с использованием АМА Кауфмана (включая сигнальную линию). Таким образом, получается полностью адаптивная MACD (с учетом того, что АМА Кауфмана — адаптивная скользящая средняя). .