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Kaufman AMA MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Адаптивная скользящая средняя (AMA) — индикатор, использующийся для построения МА с низкой чувствительностью к шумам в сериях движения цены. Он характеризуется также минимальным запаздыванием при определении
тренда. Этот индикатор разработал Перри Кауфман и описал в своей книге "Smarter Trading".
Выглядит странным, что АМА Кауфмана редко используется при разработке индикаторов, основанных на скользящих средних (например, MACD ).
Предлагаемый индикатор частично заполняет этот пробел. Это MACD, построенная с использованием АМА Кауфмана (включая сигнальную линию). Таким образом, получается полностью адаптивная MACD (с учетом того, что АМА Кауфмана — адаптивная скользящая средняя). .
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20487
Этот индикатор показывает силу быков и силу медведей в одном подокне.Kaufman AMA with filter
В дополнение к обычным параметрам, контролирующим способ вычисления АМА Кауфмана, в эту версию добавлено настраиваемое сглаживание и фильтр, который сможет нивелировать незначимые изменения АМА.
Индикатор Price Channel Stop показывает текущую оценку тренда на основе периода канала и допустимого риска. Также он демонстрирует два уровня значений, которые могут быть использованы в качестве стоп-лосса для ордеров, открытых на основе этого индикатора. В качестве сигнала для открытия или закрытия ордера можно использовать смену цвета тренда.Smoother Momentum Stops
Индикатор рассчитывает стопы и их направление с использованием сглаженного моментума.