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就像在Rsi(var)指标中显示的那样，可以在 RSI 指标中使用其它移动平均来计算，这个版本在那个方向上更进一步，
在 RSI 计算中加入了 Zero lag MA, 作为平滑方法:
- 它更"快" - zero lag MA 是一种大幅减少了延迟的平均方法。
- 它比通常的 RSI 更快达到极值点(0和100) - 几乎解决了在较长周期数时很难达到那些水平以及一个最不好的特性（在使用较长周期数时在50左右振荡）。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20419
Zero lag TEMA
这个指标使用了 TEMA 计算模式，以使得与最初的 Zero lag MA 相比有更少的延迟, 并且这个版本比 Zero lag DEMA 也更快。Zero lag DEMA
本指标使用了 DEMA 计算模式，和最初的 Zero lag MA 相比有更少的延迟，并且这个版本也更快。
Rsi(var) Zerolag DEMA
带有 zero lag DEMA 的 Rsi(var) 指标Hull 趋势
基于Hull 移动平均的指标。