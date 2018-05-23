这个指标使用了 TEMA 计算模式，以使得与最初的 Zero lag MA 相比有更少的延迟, 并且这个版本比 Zero lag DEMA 也更快。

本指标使用了 DEMA 计算模式，和最初的 Zero lag MA 相比有更少的延迟，并且这个版本也更快。