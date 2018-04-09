T3 MA - адаптивная скользящая средняя, созданная Тимом Тилсоном и представленная в его статье «Методы сглаживания для более точных сигналов».

Имеет меньшее запаздывание и улучшенную фильтрацию шумов.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

Period - период расчёта

- период расчёта Coefficient - коэффициент

- коэффициент Applied price - цена расчёта