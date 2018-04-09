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Индикаторы

T3_MA - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1696
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(9)
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T3 MA - адаптивная скользящая средняя, созданная Тимом Тилсоном и представленная в его статье «Методы сглаживания для более точных сигналов».

Имеет меньшее запаздывание и улучшенную фильтрацию шумов.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Coefficient - коэффициент
  • Applied price - цена расчёта

Формула расчёта:

T3 MA = c1*EMA6+c2*EMA5+c3*EMA4+c4*EMA3, where
EMA6 = EMA(EMA5),
EMA5 = EMA(EMA4),
EMA4 = EMA(EMA3),
EMA3 = EMA(EMA2),
EMA2 = EMA(EMA1),
EMA1 - EMA(Price),
c1 = -b^3,
c2 = 3*(b^2+b^3),
c3 = -3*(2*b^2+b+b^3),
c4 = 1+3*b+b^3+3*b^2, где b - коэффициент

DMA DMA

Динамическая скользящая средняя

Dots Dots

Сигнальный индикатор на скользящей средней

Positive_Negative_Volume Positive_Negative_Volume

Индикатор объёмов относительно положительного/отрицательного приращения цены

PPMCC PPMCC

Индикатор Pearson product-moment correlation coefficient