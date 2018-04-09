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T3_MA - индикатор для MetaTrader 5
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T3 MA - адаптивная скользящая средняя, созданная Тимом Тилсоном и представленная в его статье «Методы сглаживания для более точных сигналов».
Имеет меньшее запаздывание и улучшенную фильтрацию шумов.
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Coefficient - коэффициент
- Applied price - цена расчёта
Формула расчёта:
T3 MA = c1*EMA6+c2*EMA5+c3*EMA4+c4*EMA3, where
EMA6 = EMA(EMA5),
EMA5 = EMA(EMA4),
EMA4 = EMA(EMA3),
EMA3 = EMA(EMA2),
EMA2 = EMA(EMA1),
EMA1 - EMA(Price),
c1 = -b^3,
c2 = 3*(b^2+b^3),
c3 = -3*(2*b^2+b+b^3),
c4 = 1+3*b+b^3+3*b^2, где b - коэффициент
Positive_Negative_Volume
Индикатор объёмов относительно положительного/отрицательного приращения ценыPPMCC
Индикатор Pearson product-moment correlation coefficient