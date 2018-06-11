T3 MA 是 Tim Tillson 开发的自适应移动平均线，在他的文章“用于更精确信号的平滑技术”中首次发表。

它具有较低的滞后，并有较好的噪音过滤。

指标有三个输入参数:

Period - 计算周期

- 计算周期 Coefficient - 系数

- 系数 Applied price - 用于计算的价格类型