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指标

T3_MA - MetaTrader 5脚本

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T3_MA.mq5 (10.19 KB) 预览
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T3 MA 是 Tim Tillson 开发的自适应移动平均线，在他的文章“用于更精确信号的平滑技术”中首次发表。

它具有较低的滞后，并有较好的噪音过滤。

指标有三个输入参数:

  • Period - 计算周期
  • Coefficient - 系数
  • Applied price - 用于计算的价格类型

计算公式:

T3 MA = c1*EMA6+c2*EMA5+c3*EMA4+c4*EMA3, 其中
EMA6 = EMA(EMA5),
EMA5 = EMA(EMA4),
EMA4 = EMA(EMA3),
EMA3 = EMA(EMA2),
EMA2 = EMA(EMA1),
EMA1 - EMA(Price),
c1 = -b^3,
c2 = 3*(b^2+b^3),
c3 = -3*(2*b^2+b+b^3),
c4 = 1+3*b+b^3+3*b^2, 其中 b 是系数

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20373

Min_Max_Volume Min_Max_Volume

一款显示最大和最小交易量信息的指标。

Dots Dots

一款基于移动平均线的信号指标

Positive_Negative_Volume Positive_Negative_Volume

一款相对于正/负价格增量的交易量指标

PPMCC PPMCC

皮尔森积矩相关系数