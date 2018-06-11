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T3 MA 是 Tim Tillson 开发的自适应移动平均线，在他的文章“用于更精确信号的平滑技术”中首次发表。
它具有较低的滞后，并有较好的噪音过滤。
指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期
- Coefficient - 系数
- Applied price - 用于计算的价格类型
计算公式:
T3 MA = c1*EMA6+c2*EMA5+c3*EMA4+c4*EMA3, 其中 EMA6 = EMA(EMA5), EMA5 = EMA(EMA4), EMA4 = EMA(EMA3), EMA3 = EMA(EMA2), EMA2 = EMA(EMA1), EMA1 - EMA(Price), c1 = -b^3, c2 = 3*(b^2+b^3), c3 = -3*(2*b^2+b+b^3), c4 = 1+3*b+b^3+3*b^2, 其中 b 是系数
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20373
Min_Max_Volume
一款显示最大和最小交易量信息的指标。Dots
一款基于移动平均线的信号指标
Positive_Negative_Volume
一款相对于正/负价格增量的交易量指标PPMCC
皮尔森积矩相关系数