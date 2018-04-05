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DMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор DMA, параметром периода является количество дней N в формуле расчёта, приведённой ниже.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
По умолчанию используется таймфрейм M15. Значение периода расчёта по умолчанию N равно 17.
Расчёт:
DMA[i] = E*Price[i]+(1-E)*DMA[i-1],
где
где
E = D*D,
D = C*2/31+(1-C)*2/3,
C=A/B,
A = Price[i] - Price[i-Period+1],
B = Sum(Price[i]-Price[i-1]) от (i-Period+1) до (i).
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