Индикатор DMA, параметром периода является количество дней N в формуле расчёта, приведённой ниже.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

По умолчанию используется таймфрейм M15. Значение периода расчёта по умолчанию N равно 17.

Расчёт:

DMA[i] = E*Price[i]+(1-E)*DMA[i-1],

где

E = D*D,

D = C*2/31+(1-C)*2/3,

C=A/B,

A = Price[i] - Price[i-Period+1],

B = Sum(Price[i]-Price[i-1]) от (i-Period+1) до (i).