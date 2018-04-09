CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Positive_Negative_Volume - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2061
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Данный индикатор-осциллятор отображает объёмы с учётом направления свечи. Если свеча бычья, то гистограмма объёма положительна, если медвежья - отрицательна.

Тип расчёта направления свечи задаётся единственным настраиваемым параметром:

  • Calculation method - метод расчёта
    • Price - расчёт по Open/Close свечи
    • Heiken Ashi - расчёт производится методом расчёта свечей Heiken Ashi

Рис.1. Расчёт по Open/Close


Рис.2. Расчёт методом Heiken Ashi

T3_MA T3_MA

Скользящая средняя Тима Тиллсона

DMA DMA

Динамическая скользящая средняя

PPMCC PPMCC

Индикатор Pearson product-moment correlation coefficient

PR PR

Period Range