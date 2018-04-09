Данный индикатор-осциллятор отображает объёмы с учётом направления свечи. Если свеча бычья, то гистограмма объёма положительна, если медвежья - отрицательна.

Тип расчёта направления свечи задаётся единственным настраиваемым параметром:

Calculation method - метод расчёта

- метод расчёта Price - расчёт по Open/Close свечи

- расчёт по Open/Close свечи

Heiken Ashi - расчёт производится методом расчёта свечей Heiken Ashi

Рис.1. Расчёт по Open/Close





Рис.2. Расчёт методом Heiken Ashi