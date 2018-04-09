Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Positive_Negative_Volume - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2061
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Данный индикатор-осциллятор отображает объёмы с учётом направления свечи. Если свеча бычья, то гистограмма объёма положительна, если медвежья - отрицательна.
Тип расчёта направления свечи задаётся единственным настраиваемым параметром:
- Calculation method - метод расчёта
- Price - расчёт по Open/Close свечи
- Heiken Ashi - расчёт производится методом расчёта свечей Heiken Ashi
Рис.1. Расчёт по Open/Close
Рис.2. Расчёт методом Heiken Ashi