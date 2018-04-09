Индикатор Pearson product-moment correlation coefficient (Pearson's PCC) отображает на графике коэффициент корреляции Пирсона - линейную зависимость между значениями скользящих средних двух инструментов в пределах от -1 до +1. При нахождении графика выше нуля, отмечается положительная корреляция, ниже ноля - отрицательная. Ноль свидетельствует об отсутствии корреляции.

Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:

Period - период расчёта МА

- период расчёта МА First symbol name - имя первого символа

- имя первого символа First symbol applied price - цена расчёта первого символа

- цена расчёта первого символа Second symbol name - имя второго символа

- имя второго символа Second symbol applied price - цена расчёта второго символа

При использовании неправильного имени символа (первого, второго, или обоих), индикатор сообщит об этом записью в журнал и выгрузится с ошибкой.

Следует понимать, что первый символ в настройках может не совпадать с символом, на котором работает индикатор. В этом случае обновление индикатора будет только с приходом тика на том символе, на котором индикатор запущен. Так же стоит знать, что для отображения линии индикатора, история по символам, с которыми работает индикатор, должна быть загружена. Если же истории ещё нет, то индикатор сначала её подгрузит в нужном количестве, и выведет линию с приходом тика на том символе, на котором запущен.

Рис.1. EURUSD/USDJPY





Рис.2. EURCAD/AUDUSD





Рис.3. GBPUSD/EURGBP