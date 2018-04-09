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PPMCC - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Pearson product-moment correlation coefficient (Pearson's PCC) отображает на графике коэффициент корреляции Пирсона - линейную зависимость между значениями скользящих средних двух инструментов в пределах от -1 до +1. При нахождении графика выше нуля, отмечается положительная корреляция, ниже ноля - отрицательная. Ноль свидетельствует об отсутствии корреляции.
Индикатор имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта МА
- First symbol name - имя первого символа
- First symbol applied price - цена расчёта первого символа
- Second symbol name - имя второго символа
- Second symbol applied price - цена расчёта второго символа
При использовании неправильного имени символа (первого, второго, или обоих), индикатор сообщит об этом записью в журнал и выгрузится с ошибкой.
Следует понимать, что первый символ в настройках может не совпадать с символом, на котором работает индикатор. В этом случае обновление индикатора будет только с приходом тика на том символе, на котором индикатор запущен. Так же стоит знать, что для отображения линии индикатора, история по символам, с которыми работает индикатор, должна быть загружена. Если же истории ещё нет, то индикатор сначала её подгрузит в нужном количестве, и выведет линию с приходом тика на том символе, на котором запущен.
Рис.1. EURUSD/USDJPY
Рис.2. EURCAD/AUDUSD
Рис.3. GBPUSD/EURGBP
Индикатор объёмов относительно положительного/отрицательного приращения ценыT3_MA
Скользящая средняя Тима Тиллсона