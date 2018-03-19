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Индикаторы

Point of Balance - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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В своей статье "From Terms To Technical Tools"  Уолтер Доун представляет индикатор Point of Balance Oscillator, с двумя условиями для цветовых линий и двумя тестами системы.

Индикатор показывает действующий тренд путем цветового отображения текущего баланса продавцов и покупателей. Противоположный цвет не отображается, пока не становится трендом (следовательно, отсутствие цвета означает, что преобладает противоположный тренд). 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20209

Candle Closing Time Remaining (CCTR) MT5 Candle Closing Time Remaining (CCTR) MT5

Версия индикатора Candle Closing Time Remaining (CCTR) для MetaTrader 5. Индикатор показывает время, оставшееся до закрытия свечи.

Inverse Fisher CCI Inverse Fisher CCI

CCI — очень полезный индикатор. Но ему не хватает одной вещи: установленного диапазона. Добавление обратного преобразования Фишера к CCI заставляет его изменяться в границах известного диапазона. Это помогает в оценке текущей ситуации на рынке.

Hull MACD Hull MACD

В этой версии для расчета MACD используется не EMA, как в оригинальной версии Джералда Аппеля, а скользящая средняя Халла (Hull Moving Average). Это делает ее быстрее, чем версия с EMA. Она подходит как для скальпинга, так и для трендовых технологий торговли (если используются более длинные периоды расчета).

Cumulative_Volume Cumulative_Volume

Индикатор объемов с разными видами представления данных.