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Point of Balance - индикатор для MetaTrader 5
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В своей статье "From Terms To Technical Tools" Уолтер Доун представляет индикатор Point of Balance Oscillator, с двумя условиями для цветовых линий и двумя тестами системы.
Индикатор показывает действующий тренд путем цветового отображения текущего баланса продавцов и покупателей. Противоположный цвет не отображается, пока не становится трендом (следовательно, отсутствие цвета означает, что преобладает противоположный тренд).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20209
Версия индикатора Candle Closing Time Remaining (CCTR) для MetaTrader 5. Индикатор показывает время, оставшееся до закрытия свечи.Inverse Fisher CCI
CCI — очень полезный индикатор. Но ему не хватает одной вещи: установленного диапазона. Добавление обратного преобразования Фишера к CCI заставляет его изменяться в границах известного диапазона. Это помогает в оценке текущей ситуации на рынке.
В этой версии для расчета MACD используется не EMA, как в оригинальной версии Джералда Аппеля, а скользящая средняя Халла (Hull Moving Average). Это делает ее быстрее, чем версия с EMA. Она подходит как для скальпинга, так и для трендовых технологий торговли (если используются более длинные периоды расчета).Cumulative_Volume
Индикатор объемов с разными видами представления данных.