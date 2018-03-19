CCI — очень полезный индикатор. Но ему не хватает одной вещи: установленного диапазона. Добавление обратного преобразования Фишера к CCI заставляет его изменяться в границах известного диапазона. Это помогает в оценке текущей ситуации на рынке.

В этой версии для расчета MACD используется не EMA, как в оригинальной версии Джералда Аппеля, а скользящая средняя Халла (Hull Moving Average). Это делает ее быстрее, чем версия с EMA. Она подходит как для скальпинга, так и для трендовых технологий торговли (если используются более длинные периоды расчета).

Индикатор объемов с разными видами представления данных.