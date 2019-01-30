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Four clicks to draw an arc-shaped channel - индикатор для MetaTrader 5
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Данную реализацию осуществлял больше как учебный материал и попытку вдохновить разработчиков МetaТrader 5 на добавление такого инструмента в набор стандартных объектов МetaТrader 5. Не реализовано в виде класса, сохранение и передача параметров при смене таймфрейма, не реализована мультиканальность и сглаженность, продолжение канала правее последнего бара. Если идея окажется востребованной, можно будет сделать более качественную версию.
Дуга рисуется по формуле:
Price = a+b*n+c*n²
где a, b, c - коэффициенты, n - номер бара.
По сути это полином 2 степени. Трех точек достаточно, чтобы рассчитать коэффициенты a, b, c.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19640
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