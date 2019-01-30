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Индикаторы

Laguerre RSI - no gamma - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(32)
Опубликован:
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Предпосылки:

Laguerre RSI был разработан Джоном Элерсом и впервые представлен в его книге «Кибернетический анализ фондового и фьючерсного рынков». Разработан на основе RSI. Для построения используются только четыре бара данных, но по сравнению с обычным RSI он имеет гораздо меньше шумов, учитывая его высокую скорость реакции.

Значение гаммы определяет, насколько агрессивным или консервативным он становится. Например, значение 0,80 считается консервативным, тогда как значение 0,5 будет иметь более быструю реакцию, но при этом будет более склонным к шумовым движениям.

В этой версии:

Вместо использования параметра gamma (который является достаточно загадочным) в этой версии используется более типичный для подобных индикаторов параметр period. Период может быть дробным (т.е. не обязательно должен быть целым числом). Кроме того, добавлен фильтр Лагерра для сглаживания RSI, который позволяет отфильтровывать некоторые ложные сигналы. Чтобы отключить сглаживание, установите период равным 1 или меньше.

Использование:

Индикатор можно использовать (в сочетании с настраиваемыми уровнями) в качестве сигналов при смене тренда Laguerre RSI


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22563

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