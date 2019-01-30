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Wilson Relative Price Channel - mod - индикатор для MetaTrader 5
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Предпосылки:
Относительный ценовой канал Леона Вильсона был впервые описан в журнале TASC за июль 2006 года. Он использует индикатор RSI для построения на графике торговых зон, но в в оригинальной версии была небольшая проблема: он просто не работал на младших таймфреймах, вернее работал, но отображаемые результаты были непригодны для использования в принятии торговых решений. В качестве основы для построения канала используется изменение цены в %, поэтому он мог работать только на старших таймфреймах (в основном недельный и старше)
В этой версии:
В этой версии тоже используется идея Вильсона, но с некоторым изменением: вместо использования изменения цены в % мы используем ATR. Теперь индикатор может работать на любом таймфрйеме (так как он подстраивается к таймфмрейму графика на основе расчета ATR).
Использование:
Можно использовать как предложено в оригинальном варианте: использовать в качестве зон перекупленности и перепроданности.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22575
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