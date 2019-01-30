Теория:

Оригинальная версия (точно согласно описанию) индикатора Center of Gravity была опубликована здесь: Center of Gravity - Ehlers. Но в оригинале не хватает важных уровней (в оригинале даже нельзя использовать нулевую линию).

В этой версии:

В этой версии исправлен расчет, так что теперь можно использовать линию нуля в качестве значимого уровня. В связи с этим добавлены 3 варианта изменения цвета:

смена цвета при пересечении сигнальной/триггерной линии (по умолчанию)



смена цвета при пересечении нулевого уровня



смена цвета при изменении наклона



Использование:

В качестве сигнала можно использовать смену цвета в соответствие с выбранным режимом окрашивания.



