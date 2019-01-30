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Индикаторы

Center of Gravity - extended - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2857
Рейтинг:
(36)
Опубликован:
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Теория:

Оригинальная версия (точно согласно описанию) индикатора Center of Gravity была опубликована здесь: Center of Gravity - Ehlers. Но в оригинале не хватает важных уровней (в оригинале даже нельзя использовать нулевую линию).

В этой версии:

В этой версии исправлен расчет, так что теперь можно использовать линию нуля в качестве значимого уровня. В связи с этим добавлены 3 варианта изменения цвета:

  • смена цвета при пересечении сигнальной/триггерной линии (по умолчанию)
  • смена цвета при пересечении нулевого уровня
  • смена цвета при изменении наклона

Использование:

В качестве сигнала можно использовать смену цвета в соответствие с выбранным режимом окрашивания.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23305

Center of Gravity (Ehlers) Center of Gravity (Ehlers)

Индикатор Center of Gravity (по оригинальному описанию Джона Элерса)

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Индикатор Trend Trigger Factor (с предварительной фильтрацией средних)

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