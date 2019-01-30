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Center of Gravity - extended - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Оригинальная версия (точно согласно описанию) индикатора Center of Gravity была опубликована здесь: Center of Gravity - Ehlers. Но в оригинале не хватает важных уровней (в оригинале даже нельзя использовать нулевую линию).
В этой версии:
В этой версии исправлен расчет, так что теперь можно использовать линию нуля в качестве значимого уровня. В связи с этим добавлены 3 варианта изменения цвета:
- смена цвета при пересечении сигнальной/триггерной линии (по умолчанию)
- смена цвета при пересечении нулевого уровня
- смена цвета при изменении наклона
Использование:
В качестве сигнала можно использовать смену цвета в соответствие с выбранным режимом окрашивания.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23305
Индикатор Center of Gravity (по оригинальному описанию Джона Элерса)Trend trigger factor (averages pre-filtered)
Индикатор Trend Trigger Factor (с предварительной фильтрацией средних)
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