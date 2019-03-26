この指標は主に、トレーニング教材として、そしてMetaTrader 5の開発者に標準的なMetaTrader 5オブジェクトのセットにそのようなツールを追加するように促す試みとして実装されました。クラスとしては実装されていません。時間枠を変更するときにパラメータを保存して渡し、マルチチャネル、平滑化、最後のバーの右側へのチャネルの継続は実装されていません。このアイデアが役に立つようでしたら、高品質のバージョンを作成できます。





円弧は次の式に従って描画されます。

価格 = a+b*n+c*n²

ここで、a、b、cは係数、nはバー番号です。

実際、これは次数2の多項式です。係数a、b、cを計算するには３つの点で十分です。