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Center of Gravity (Ehlers) - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Как его описывает Джон Элерс:
Расчет Center of Gravity похож на фильтр Элерса. Позиция точки баланса - это сумма произведений позиции в окне, умноженная на цену в этой позиции, деленная на сумму цен в окне. Вот математическая формула:
В этой версии:
Индикатор Center of Gravity рассчитывается точно так, как в описании (включая триггерную линию, которая используется точно так же, как описано в оригинале). Единственным отличием является то, что здесь можно выбрать цену (в то время как в оригинальном описании используется только средняя цена)
Использование:
Сигналом служит смена цвета. Значения CoG нельзя привязать к определенным уровням, поэтому попытка использовать фиксированные уровни фактически не имеет смысла.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23302
Индикатор Trend Trigger Factor (с предварительной фильтрацией средних)Double smoothed stochastic Blau
Индикатор Double Smoothed Stochastic Блау
Индикатор Center of Gravity - расширенная версияFour clicks to draw an arc-shaped channel
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