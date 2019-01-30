Теория:

Как его описывает Джон Элерс:

Расчет Center of Gravity похож на фильтр Элерса. Позиция точки баланса - это сумма произведений позиции в окне, умноженная на цену в этой позиции, деленная на сумму цен в окне. Вот математическая формула:





В этой версии:

Индикатор Center of Gravity рассчитывается точно так, как в описании (включая триггерную линию, которая используется точно так же, как описано в оригинале). Единственным отличием является то, что здесь можно выбрать цену (в то время как в оригинальном описании используется только средняя цена)



Использование:

Сигналом служит смена цвета. Значения CoG нельзя привязать к определенным уровням, поэтому попытка использовать фиксированные уровни фактически не имеет смысла.



