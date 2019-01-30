CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Center of Gravity (Ehlers) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2521
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Теория:

Как его описывает Джон Элерс:

Расчет Center of Gravity похож на фильтр Элерса. Позиция точки баланса - это сумма произведений позиции в окне, умноженная на цену в этой позиции, деленная на сумму цен в окне. Вот математическая формула:


В этой версии:

Индикатор Center of Gravity рассчитывается точно так, как в описании (включая триггерную линию, которая используется точно так же, как описано в оригинале). Единственным отличием является то, что здесь можно выбрать цену (в то время как в оригинальном описании используется только средняя цена)

Использование:

Сигналом служит смена цвета. Значения CoG нельзя привязать к определенным уровням, поэтому попытка использовать фиксированные уровни фактически не имеет смысла.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23302

Trend trigger factor (averages pre-filtered) Trend trigger factor (averages pre-filtered)

Индикатор Trend Trigger Factor (с предварительной фильтрацией средних)

Double smoothed stochastic Blau Double smoothed stochastic Blau

Индикатор Double Smoothed Stochastic Блау

Center of Gravity - extended Center of Gravity - extended

Индикатор Center of Gravity - расширенная версия

Four clicks to draw an arc-shaped channel Four clicks to draw an arc-shaped channel

Быстрый способ нарисовать дугообразный канал в 4 клика мышью.