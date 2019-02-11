Esta implementação foi feita mais como material de treinamento e uma tentativa de inspirar os desenvolvedores do MetaTrader 5 a adicionar tal ferramenta ao conjunto de objetos padrão do MetaTrader 5. Ele não é implementado na forma de uma classe, salvando e passando parâmetros ao alterar o timeframe, sem multicanalidade e suavidade implementada, continuação do canal à direita da última barra. Uma versão de qualidade pode ser feita se esta ideia estiver em demanda.





O arco é desenhado de acordo com a fórmula:

Preço = a+b*n+c*n²

onde a, b, c são os coeficientes e n é o número da barra.

De fato, é um polinômio de grau 2. Três pontos são suficientes para calcular os coeficientes a, b, c.