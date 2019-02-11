Participe de nossa página de fãs
Quatro cliques para desenhar um canal em forma de arco. - indicador para MetaTrader 5
- 10933
Esta implementação foi feita mais como material de treinamento e uma tentativa de inspirar os desenvolvedores do MetaTrader 5 a adicionar tal ferramenta ao conjunto de objetos padrão do MetaTrader 5. Ele não é implementado na forma de uma classe, salvando e passando parâmetros ao alterar o timeframe, sem multicanalidade e suavidade implementada, continuação do canal à direita da última barra. Uma versão de qualidade pode ser feita se esta ideia estiver em demanda.
O arco é desenhado de acordo com a fórmula:
Preço = a+b*n+c*n²
onde a, b, c são os coeficientes e n é o número da barra.
De fato, é um polinômio de grau 2. Três pontos são suficientes para calcular os coeficientes a, b, c.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19640
