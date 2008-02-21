Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SI - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4419
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Raff
Индикатор SI.
Индикатор SI.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7884
Level Trading
Система внутридневной торговли.LotSize
Советник подсказывает оптимальный размер лота в зависимости от размера депозита.
Parabolic_Alert
Индикатор Parabolic_Alert.StepMA_v7
Индикатор StepMA_v7.