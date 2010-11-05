Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор Cronex T RSI BBSW - индикатор для MetaTrader 4
- 9013
Обновлен:
Описание:
По сравнению с предыдущей версией индикатора (Индикатор Cronex T RSI BB Signal) добавлен переключатель типов сигналов:
- выход консолидированной RSI за ВВ построенного на Т3 RSI.
- пересечение T3 RSI с центральной линией ВВ.
