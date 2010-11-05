CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор Cronex T RSI BBSW - индикатор для MetaTrader 4

Sergei Kazachenko
Просмотров:
9013
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

По сравнению с предыдущей версией индикатора (Индикатор Cronex T RSI BB Signal) добавлен переключатель типов сигналов:

  • выход консолидированной RSI за ВВ построенного на Т3 RSI.
  • пересечение T3 RSI с центральной линией ВВ.


Динамическая скользящая средняя Динамическая скользящая средняя

Индикатор средней величины группы скользящих средних.

DVD Level (ДЦ-4) DVD Level (ДЦ-4)

Советник изменён под ДЦ-4 знака, по рекомендациям автора.

Volt Volt

Индикатор относительной активности рынка.

ZG_All_Quotings 3.2 ZG_All_Quotings 3.2

Скрипт закачивает историю по всем торговым инструментам из окна "Обзор рынка".