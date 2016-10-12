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ZigZag_iMomentum - индикатор для MetaTrader 5
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ЗигЗаг, построенный на осцилляторе iMomentum.
Рис.1. Индикатор ZigZag_iMomentum
ZigZag_DeMarker
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе Демарка.ZigZag_iForce
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе iForce.
ZigZag_MFI
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе MFI.ZigZag_RSI
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе RSI.