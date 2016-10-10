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ZigZag_OsMA - индикатор для MetaTrader 5
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ЗигЗаг, построенный на осцилляторе OsMA.
Рис.1. Индикатор ZigZag_OsMA
ZigZag_CCI
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе CCI.ZigZag_CHO
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе Чайкина.
ZigZag_OsMACandle
ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора OsMACandle.Exp_WPR_Slowdown
Торговая система, построенная на сигналах индикатора WPR_Slowdown.