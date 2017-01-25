代码库部分
Exp_StochasticDiff - MetaTrader 5EA

Exp_StochasticDiff EA交易是基于 StochasticDiff 指标方向改变的。当柱关闭时，如果柱形图的方向有改变，就生成信号。

本EA交易需要编译好的指标文件 StochasticDiff.ex5 才能正常运行，把它放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使得可以在提供非零点差以及在建立仓位的同时可以设置止损和获利的经济商帐户中使用EA交易。您可以在下面的链接中下载库的更多版本: 交易算法(Trade Algorithms)

在EA交易测试中使用默认输入参数的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。

图1. 图表上的交易示例

在 2015 EURAUD H6 上的测试结果:

图2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16255

StochasticDiffSign StochasticDiffSign

基于 StochasticDiff 指标代码的信号灯信号指标。

RVIDiffSign RVIDiffSign

基于 RVIDiff 指标代码的信号灯信号指标。

iBarShift_MT5 iBarShift_MT5

MetaTrader 5 版本的 iBarShift 函数, 使用一个 datetime 类型的参数 — 柱的开启时间, 必须找到柱的索引。

ColorXvaMA_Digit ColorXvaMA_Digit

可以替换移动平均的 vaMA 指标。它把最近的价格数值显示为标签，并且可以把通道的水平近似到所需小数点位数。