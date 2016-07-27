请观看如何免费下载自动交易
指标 TSICloud 在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 TSICloud.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. 指标 TSICloud_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15658
Exp_TSICloud
这款 Exp_TSICloud 智能交易系统基于 TSICloud 指标的颜色变化。PriceChannel_Stop_Digit
PriceChannel_Stop 指标可在通道内部填充颜色, 如同云彩, 显示最后的数值作为价格标签, 并可将通道价位截取到需要的位数。
iStochKomposter
信号量箭头指标, 基于经典随机振荡器远离超买和超卖区域。NRMA_Digit
由 Konstantin Kopyrkin 提出的著名指标, 它产生了众多 NRTR 指标的实现。它将通道价位截取到需要的位数, 并显示最近的数值作为价格标签。