指标

TSICloud_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TSICloud.mq5 (9.01 KB) 预览
TSICloud_HTF.mq5 (12.01 KB) 预览
指标 TSICloud 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 TSICloud.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. 指标 TSICloud_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15658

