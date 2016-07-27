PriceChannel_Stop 指标可在通道内部填充颜色, 如同云彩, 显示最后的数值作为价格标签, 并可将通道价位截取到需要的位数。

信号量箭头指标, 基于经典随机振荡器远离超买和超卖区域。

由 Konstantin Kopyrkin 提出的著名指标, 它产生了众多 NRTR 指标的实现。它将通道价位截取到需要的位数, 并显示最近的数值作为价格标签。