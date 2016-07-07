请观看如何免费下载自动交易
这款 Exp_Directed_Movement 智能交易系统基于 CCI_Woodies 指标的颜色变化。在柱线收盘时，如果指标的云图颜色改变，则生成交易信号。EA 的功能可以逆势交易:
input bool Invert=false; //逆势交易
此 EA 需要编译的指标文件 CCI_Woodies.ex5 进行操作。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法。
测试期间使用的省缺 EA 输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例.1. 图表上的交易样本
测试结果 2014 品种 EURUSD H6:
图例.2. 测试结果图表
