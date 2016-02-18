Смотри, как бесплатно скачать роботов
ForexLine_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор ForexLine с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ForexLine.mq5.
Рис.1. Индикатор ForexLine_HTF
XMA_BBx7_Cloud_HTF
Индикатор XMA_BBx7_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XMA_BBx7_Cloud
Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.
BB_OsMA_HTF
Индикатор BB_OsMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XMA_BBx7
Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, с отображением последних значений в виде ценовых меток.