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SymbolSynthesizer_Chart - индикатор для MetaTrader 4
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Концепция этого советника — та же, что и для Triangle Hedge, но адаптированная под MetaTrader 4.
Советник синтезирует символ, если у вас есть символы-источники в окне "Обзор рынка", после чего строит оффлайновый график в реальном времени, подобно Period_Converter_Opt.mq4. Используется советник так же, как и Period_Converter_Opt, поскольку он на нем основан.
Различия в настройках параметров:
- extern int spread = 0;
Спред в пунктах для sSym01 (прикрепленный график символа). 0 означает текущий спред. Поскольку файлы истории MetaTrader 4 содержат прошлые данные о спреде, мы используем их при определении цены Ask для случаев вычисления виртуальной цены.
- extern int vDigits = 5;
Количество знаков для синтезированного символа. Это перемещенная OmitDigit (из Period_Converter_Opt.mq4).
- extern string vSymbol ="EURUSD_v";
Символ, который вы хотите сгенерировать. Подойдет любое имя, содержащее не более 11 символов.
- string sSym01 ="EURGBP"; // (Не внешняя переменная)
Символ-источник#1. Устанавливается автоматически из приложенного графика по символу. Вы должны прикрепить этот инструмент к этому символу, чтобы избежать "ошибки нехватки данных", когда sCal выставлена как "D" (см. ниже) или если история файла sSym01 недостаточна.
- extern string sSym02 ="GBPUSD";
Символ-источник#2. Он должен иметь точно такое же имя, что и в окне "Обзор рынка", включая префикс и/или суффикс.
- extern string sCal ="M";
Расчет для генерации (синтезирования) символа. "M" означает "умножение", "D"— "деление".
Если виртуальная цена для vSymbol может быть вычислена как Sym01 умноженный на sSym02, выставьте "M".
Пример: vSymbol="EURUSD" sSym01="EURGBP" sSym02="GBPUSD"
vSymbol="EURJPY" sSym01="EURGBP" sSym02="GBPJPY"
vSymbol="EURJPY" sSym01="EURUSD" sSym02="USDJPY"
vSymbol="BTCJPY" sSym01="BTCUSD" sSym02="USDJPY"Обратите внимание: sSym01 и sSym02 могут меняться друг с другом, поскольку мы их перемножаем . Пара-мейджор должна быть sSym01 для
большинства тиков. Если виртуальная цена vSymbol может быть вычислена путем деления Sym02 на sSym01, установите "D".
Пример: vSymbol="USDJPY" sSym01="EURUSD" sSym02="EURJPY"
vSymbol="ZARJPY" sSym01="USDZAR" sSym02="USDJPY"
vSymbol="EURUSD" sSym01="USDJPY" sSym02="EURJPY"
Обратите внимание: sSym01 и sSym02 НЕЛЬЗЯ менять друг с другом, поскольку мы производим деление.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14596
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