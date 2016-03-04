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Индикаторы

SymbolSynthesizer_Chart - индикатор для MetaTrader 4

Atsushi Yamanaka
Atsushi Yamanaka

Atsushi Yamanaka

5 (2)
http://alohafx.blog36.fc2.com/
3 кода 4 темы 102 комментария
| Russian English
Просмотров:
3912
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Концепция этого советника — та же, что и для Triangle Hedge, но адаптированная под MetaTrader 4.

Советник синтезирует символ, если у вас есть символы-источники в окне "Обзор рынка", после чего строит оффлайновый график в реальном времени, подобно Period_Converter_Opt.mq4. Используется советник так же, как и Period_Converter_Opt, поскольку он на нем основан.

Различия в настройках параметров:

  • extern int     spread      = 0;

Спред в пунктах для sSym01 (прикрепленный график символа). 0 означает текущий спред. Поскольку файлы истории MetaTrader 4 содержат прошлые данные о спреде, мы используем их при определении цены Ask для случаев вычисления виртуальной цены.

  • extern int     vDigits     = 5;

Количество знаков для синтезированного символа. Это перемещенная OmitDigit (из Period_Converter_Opt.mq4).

  • extern string vSymbol   ="EURUSD_v";

Символ, который вы хотите сгенерировать. Подойдет любое имя, содержащее не более 11 символов.

  • string sSym01    ="EURGBP";  // (Не внешняя переменная)

Символ-источник#1. Устанавливается автоматически из приложенного графика по символу. Вы должны прикрепить этот инструмент к этому символу, чтобы избежать "ошибки нехватки данных", когда sCal выставлена как "D" (см. ниже) или если история файла sSym01 недостаточна.

  • extern string sSym02    ="GBPUSD";

Символ-источник#2. Он должен иметь точно такое же имя, что и в окне "Обзор рынка", включая префикс и/или суффикс.

  • extern string sCal    ="M";

Расчет для генерации (синтезирования) символа. "M" означает "умножение", "D"— "деление".

Если виртуальная цена для vSymbol может быть вычислена как Sym01 умноженный на sSym02, выставьте "M".

Пример: vSymbol="EURUSD"   sSym01="EURGBP"   sSym02="GBPUSD"

      vSymbol="EURJPY"   sSym01="EURGBP"   sSym02="GBPJPY"

      vSymbol="EURJPY"   sSym01="EURUSD"   sSym02="USDJPY"

      vSymbol="BTCJPY"   sSym01="BTCUSD"   sSym02="USDJPY"

Обратите внимание: sSym01 и sSym02 могут меняться друг с другом, поскольку мы их перемножаем . Пара-мейджор должна быть sSym01 для
большинства тиков. Если виртуальная цена vSymbol может быть вычислена путем деления Sym02 на sSym01, установите "D".

Пример: vSymbol="USDJPY"   sSym01="EURUSD"   sSym02="EURJPY"

      vSymbol="ZARJPY"   sSym01="USDZAR"   sSym02="USDJPY"

     vSymbol="EURUSD"   sSym01="USDJPY"   sSym02="EURJPY"

     Обратите внимание: sSym01 и sSym02 НЕЛЬЗЯ менять друг с другом, поскольку мы производим деление.

synthesized-zarjpy-chart.png

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14596

BSpread BSpread

Индикатор отображает спред на графике.

PricePercentRange PricePercentRange

Индикатор, рассчитывающий движение цены на основании процентного соотношения High и Low на 100 барах.

Pivot Only Pivot Only

Простой индикатор, показывающий только точку пивота для таймфреймов H1, H4, дневного, недельного и месячного.

RSI Bollinger Bands EA RSI Bollinger Bands EA

Используется для установления зон перекупленности и перепроданности RSI, чтобы генерировать торговые сигналы на продажу или покупку.