Концепция этого советника — та же, что и для Triangle Hedge, но адаптированная под MetaTrader 4.

Советник синтезирует символ, если у вас есть символы-источники в окне "Обзор рынка", после чего строит оффлайновый график в реальном времени, подобно Period_Converter_Opt.mq4. Используется советник так же, как и Period_Converter_Opt, поскольку он на нем основан.

Различия в настройках параметров:

extern int spread = 0;

Спред в пунктах для sSym01 (прикрепленный график символа). 0 означает текущий спред. Поскольку файлы истории MetaTrader 4 содержат прошлые данные о спреде, мы используем их при определении цены Ask для случаев вычисления виртуальной цены.

extern int vDigits = 5;

Количество знаков для синтезированного символа. Это перемещенная OmitDigit (из Period_Converter_Opt.mq4).

extern string vSymbol ="EURUSD_v";

Символ, который вы хотите сгенерировать. Подойдет любое имя, содержащее не более 11 символов.

string sSym01 ="EURGBP"; // (Не внешняя переменная)

Символ-источник#1. Устанавливается автоматически из приложенного графика по символу. Вы должны прикрепить этот инструмент к этому символу, чтобы избежать "ошибки нехватки данных", когда sCal выставлена как "D" (см. ниже) или если история файла sSym01 недостаточна.

extern string sSym02 ="GBPUSD";

Символ-источник#2. Он должен иметь точно такое же имя, что и в окне "Обзор рынка", включая префикс и/или суффикс.

extern string sCal ="M";

Расчет для генерации (синтезирования) символа. "M" означает "умножение", "D"— "деление". Если виртуальная цена для vSymbol может быть вычислена как Sym01 умноженный на sSym02, выставьте "M".