Индикатор для расчета среднего объема на трендовом участке линии Zig Zag, ограниченном двумя вертикальными линиями.

Индикатор, рассчитывающий движение цены на основании процентного соотношения High и Low на 100 барах.

Концепция советника Triangle Hedge, реализованная для MetaTrader 4. Советник синтезирует любой символ, если у вас есть символы-источники, после чего строит оффлайновый график в реальном времени.

Простой индикатор, показывающий только точку пивота для таймфреймов H1, H4, дневного, недельного и месячного.