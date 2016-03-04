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BSpread - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор отображает спред на графике. Вы можете установить шрифт, его цвет и размер, а также выбрать расположение на графике соответственно следующим уровням в свойствах индикатора:
- 1 — вверху справа,
- 2 — внизу слева,
- 3 — снизу справа,
- 4 — вверху слева.
Настройки:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14594
Индикатор, рассчитывающий движение цены на основании процентного соотношения High и Low на 100 барах.SBVolumeAvg
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Концепция советника Triangle Hedge, реализованная для MetaTrader 4. Советник синтезирует любой символ, если у вас есть символы-источники, после чего строит оффлайновый график в реальном времени.Pivot Only
Простой индикатор, показывающий только точку пивота для таймфреймов H1, H4, дневного, недельного и месячного.