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Индикаторы

BSpread - индикатор для MetaTrader 4

Morteza Yaghmouri
Morteza Yaghmouri

Morteza Yaghmouri

1 код 1 тема 4 комментария
| Russian English
Просмотров:
4337
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор отображает спред на графике. Вы можете установить шрифт, его цвет и размер, а также выбрать расположение на графике соответственно следующим уровням в свойствах индикатора:

  • 1 — вверху справа,
  • 2 — внизу слева,
  • 3 — снизу справа,
  • 4 — вверху слева.

Настройки:

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14594

PricePercentRange PricePercentRange

Индикатор, рассчитывающий движение цены на основании процентного соотношения High и Low на 100 барах.

SBVolumeAvg SBVolumeAvg

Индикатор для расчета среднего объема на трендовом участке линии Zig Zag, ограниченном двумя вертикальными линиями.

SymbolSynthesizer_Chart SymbolSynthesizer_Chart

Концепция советника Triangle Hedge, реализованная для MetaTrader 4. Советник синтезирует любой символ, если у вас есть символы-источники, после чего строит оффлайновый график в реальном времени.

Pivot Only Pivot Only

Простой индикатор, показывающий только точку пивота для таймфреймов H1, H4, дневного, недельного и месячного.