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RSI Bollinger Bands EA - эксперт для MetaTrader 4

Richard Poster | Russian English
Опубликовал:
Richard Poster
Richard Poster

Richard Poster

1 статья 11 кодов 2 темы 42 комментария
Просмотров:
8114
Рейтинг:
(45)
Опубликован:
Обновлен:
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Программа использует зоны перекупленности (OB) и перепроданности (OS), по которым генерирует торговые сигналы на продажу и покупку. OB и OS определяются на таймфреймах M15, H1 и H4. Для демонстрации программы был выбран график EURUSD M15. Программа содержит два триггера, чтобы показать сравнение альтернативных методов определения OB/OS. Первый триггер — традиционный метод, который для определения зон перекупленности/перепроданности RSI использует фиксированные цифры. Зоны OB и OS начинаются с типичных уровней RSI со значениями 70 и 30.

Триггер №2 устанавливает полосы Боллинджера вокруг средней RSI за определенный период времени. Зоны OB и OS определяются как уровни стандартного отклонения от средней RSI. Например, сигналом перекупленности будет состояние, когда значение RSI выше RSI_Upper, где RSI_Upper = RSI_Sigma*StdDev + RSI_Avg. В этом выраженнии RSI_Sigma — уровень разброса, а стандартное отклонение (StdDev) вычисляется из распределения RSI на последних барах.

Как можно увидеть из двух приложенных ниже отчетов Тестера Стратегий, триггер №2 (по методу полос Боллинджера) показывает хороший результат на периоде тестирования более 11 лет и превосходит триггер №1. К тому же, триггер №2 работает более равномерно и показывает гораздо меньший разброс результатов, чем триггер №1 за 11 лет на таймфрейме М15.

Отчеты Тестера Стратегий

Временной отрезок тестирования: 2/2005 — 1/2016 для обоих триггеров.

 

Выводы:

Применение метода полос Боллинджера к индикаторам осцилляторного типа может улучшить производительность EA на длинном периоде тестирования, что дает больше уверенности в прогнозируемых результатах.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14628

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