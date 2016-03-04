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PricePercentRange - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор, рассчитывающий движение цены на основании процентного соотношения High и Low на 100 барах. Индикатор отправляет оповещение, когда меняется направление цены.
Обновление (22/01/2016) : на график добавлены вертикальные линии и свинги.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14593
Индикатор для расчета среднего объема на трендовом участке линии Zig Zag, ограниченном двумя вертикальными линиями.Закрытие всех ордеров по просадке баланса
Код, закрывающий все открытые ордера при достижении определенного процента просадки баланса.
Индикатор отображает спред на графике.SymbolSynthesizer_Chart
Концепция советника Triangle Hedge, реализованная для MetaTrader 4. Советник синтезирует любой символ, если у вас есть символы-источники, после чего строит оффлайновый график в реальном времени.