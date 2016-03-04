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Индикаторы

PricePercentRange - индикатор для MetaTrader 4

Roberto Jacobs
Roberto Jacobs

Roberto Jacobs

4.9 (28)
MQL5 Community:
Programmer + Forex Trader
Product on Market:
Forex Currency Power Index indicator for MT5
https://www.mql5.com/en/market/product/101322
3 продукта 7 статей 63 кода 1 тема 1217 комментариев
| Russian English
Просмотров:
5135
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Индикатор, рассчитывающий движение цены на основании процентного соотношения High и Low на 100 барах. Индикатор отправляет оповещение, когда меняется направление цены.

Обновление (22/01/2016) : на график добавлены вертикальные линии и свинги.

AUDJPYH1-PricePercentRangeImageIndicator

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14593

SBVolumeAvg SBVolumeAvg

Индикатор для расчета среднего объема на трендовом участке линии Zig Zag, ограниченном двумя вертикальными линиями.

Закрытие всех ордеров по просадке баланса Закрытие всех ордеров по просадке баланса

Код, закрывающий все открытые ордера при достижении определенного процента просадки баланса.

BSpread BSpread

Индикатор отображает спред на графике.

SymbolSynthesizer_Chart SymbolSynthesizer_Chart

Концепция советника Triangle Hedge, реализованная для MetaTrader 4. Советник синтезирует любой символ, если у вас есть символы-источники, после чего строит оффлайновый график в реальном времени.