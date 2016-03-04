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Pivot Only - индикатор для MetaTrader 4
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Реальный автор:
dXerof
Простой индикатор, показывающий только пивот:
- pivot H1;
- pivot H4;
- pivot Daily;
- pivot Weekly;
- pivot Monthly.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14623
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