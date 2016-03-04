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Индикаторы

Pivot Only - индикатор для MetaTrader 4

Siti Latifah
Siti Latifah

Siti Latifah

4.8 (306)
Mql4 / Mql5 programmer (EA,Indicator,Scripts)
Experience in forex for 15 more years
3 продукта 8 кодов 5 тем 207 комментариев
| Russian English
Просмотров:
6420
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

dXerof

Простой индикатор, показывающий только пивот:

  1. pivot H1;
  2. pivot H4;
  3. pivot Daily;
  4. pivot Weekly;
  5. pivot Monthly.

pivotonly

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14623

SymbolSynthesizer_Chart SymbolSynthesizer_Chart

Концепция советника Triangle Hedge, реализованная для MetaTrader 4. Советник синтезирует любой символ, если у вас есть символы-источники, после чего строит оффлайновый график в реальном времени.

BSpread BSpread

Индикатор отображает спред на графике.

RSI Bollinger Bands EA RSI Bollinger Bands EA

Используется для установления зон перекупленности и перепроданности RSI, чтобы генерировать торговые сигналы на продажу или покупку.

Simple Multiple Timeframe Moving Average Simple Multiple Timeframe Moving Average

Скользящая средняя (МА) на нескольких таймфреймах. Устанавливается для таймфреймов H4 и H1.