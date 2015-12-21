CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Flag and Pennant patterns - индикатор для MetaTrader 4

fxborg
fxborg

fxborg

16 кодов 15 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
10035
Рейтинг:
(62)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отображает паттерны Флаг и Вымпел.

Эти паттерны говорят о том, что рынок потенциально взял передышку после крупного движения, прежде чем продолжить первоначальный тренд.

Для отражения тренда используется линейная регрессия, для отражения "передышки" используется канал.

Отображение:

  • синие линии - Флаг;
  • зеленые линии — Вымпел.

Флаг и Вымпел

Настройки:

Настройки Флага и Вымпела

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13704

Support Resistance - Tools Support Resistance - Tools

Позволяет легко создавать горизонтальные линии нажатием клавиши 1, выбирать цвета линий поддержки и сопротивления. Индикатор автоматически меняет цвет, если линия пересекается. Есть возможность отправки алерта при пересечении линии. Вы можете увидеть историю линий поддержки и сопротивления.

RSI_Expert_v2.0 RSI_Expert_v2.0

Советник, основанный на индикаторе RSI. В новой версии добавлены МА и мартингейл.

COrdersManager class COrdersManager class

Простой способ контроля за ордерами.

Библиотека MySQL для MQL4 с исправленным управлением памятью Библиотека MySQL для MQL4 с исправленным управлением памятью

Библиотека помогает управлять подключением MetaTrader 4 к базе данных MySQL. Исправляет проблемы с распределением памяти и снимает проблемы с оригинальной библиотекой.