Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Flag and Pennant patterns - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10035
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор отображает паттерны Флаг и Вымпел.
Эти паттерны говорят о том, что рынок потенциально взял передышку после крупного движения, прежде чем продолжить первоначальный тренд.
Для отражения тренда используется линейная регрессия, для отражения "передышки" используется канал.
Отображение:
- синие линии - Флаг;
- зеленые линии — Вымпел.
Настройки:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13704
Позволяет легко создавать горизонтальные линии нажатием клавиши 1, выбирать цвета линий поддержки и сопротивления. Индикатор автоматически меняет цвет, если линия пересекается. Есть возможность отправки алерта при пересечении линии. Вы можете увидеть историю линий поддержки и сопротивления.RSI_Expert_v2.0
Советник, основанный на индикаторе RSI. В новой версии добавлены МА и мартингейл.
Простой способ контроля за ордерами.Библиотека MySQL для MQL4 с исправленным управлением памятью
Библиотека помогает управлять подключением MetaTrader 4 к базе данных MySQL. Исправляет проблемы с распределением памяти и снимает проблемы с оригинальной библиотекой.