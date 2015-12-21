Лог изменений:

v1.07: Теперь SL/TP можно выбрать для каждого графика по отдельности.

Возможность выбора различных интервалов сетки для каждого графика.

Новая опция: звуковой алерт, когда цена приближается к TP или SL. Вы можете выбрать количество пунктов до подачи сигнала. НЕ ЗАБУДЬТЕ УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ЗВУК ИЗ THE SOUNDS.ZIP**,функция не активирована по умолчанию.

Добавлено больше информации по линиям Buy/Sell и TP/SL.

Внесены другие мелкие корректировки.



Линия тренда теперь имеет информационную метку, как линии поддержки и сопротивления.

v1.06:

Исправлен баг в Correction on master_info_ea.mq4 (надеюсь, последний).

Улучшена система информирования master_info_ea.mq4, если ордер отклонен брокером.

В опциях панели можно выбрать между классической точкой разворота или точкой разворота Фибоначчи. Также можно устанавливать названия линий разворота, например, S1, S2...

В опциях панели есть кнопка бэкапа линий поддержки и сопротивления.

В опциях панели можно выбрать SL и TP по умолчанию.

Функции сетки: цена на линии может иметь разные цвета.

Несколько корректировок микробагов.

Корректировки на графиках с 1 и 0 знаками после запятой.

1.05:

Уровни поддержки и сопротивления автоматически сохраняются в файле ".../MQL4/files/supportresistance-EURUSD.csv". Для каждого символа создается собственный файл.

При открытии нового графика символа, если файл для него уже существует, вы автоматически получите линии поддержки и сопротивления. Их можно изменить по вашему желанию.

Для этих линий есть кнопка резервного копирования. Поэтому если вы совершите ошибочные действия, заданные прежде уровни поддержки и сопротивления не будут потеряны.



Исправлены незначительные баги.

v1.04:

Добавлены маркеры для ордеров SELL/BUY/TP/SL. Если на одном графике выставлены несколько ордеров, маркеры облегчат вам манипуляции с уровнями, чтобы случайно не подвинуть не ту линию.

v1.03: Добавлено новое окно опций для облегчения изменения параметров. Чтобы вызвать окно, нажмите "O".

Показывается сетка основного цвета. Можно выбрать вариант цвета, вид отображения цены и пипсов.

Отображается линия дневного открытия.

Отображается точка разворота.

v1.02:

Добавлена сводная информация по индикаторам (RSI/STOCHASTIC/CCI/MACD/MOMENTUM) и скользящая средняя (простая/экспоненциальная) для периодов 5/10/20/50/100/200;



MA вычисляет позиции Sell и Buy по 12 вариантам: 6 простых скользящих средних для периодов 5/10/20/50/100/200 и 6 экспоненциальных скользящих средних.

Это необязательная опция. Чтобы ее включить или выключить, используйте кнопку "Show indicator information". Красным цветом обозначается область продажи, коричневым - перепроданности, белым - нейтральная, зеленым - покупки, темно-зеленым - перекупленности.

MA вычисляет позиции Sell и Buy по 12 вариантам: 6 простых скользящих средних для периодов 5/10/20/50/100/200 и 6 экспоненциальных скользящих средних. Это необязательная опция. Чтобы ее включить или выключить, используйте кнопку "Show indicator information". Красным цветом обозначается область продажи, коричневым - перепроданности, белым - нейтральная, зеленым - покупки, темно-зеленым - перекупленности. Наведя мышь на выбранный таймфрейм, вы можете увидеть показатели суммарных изменений по нему.

Добавлена кнопка on/off SL в Money Management Tool.

Исправления в PipClick (int — double).

Исправления в PipClick (корректное использование ASK и BID).

При наведении мыши на таймфрейм демонстрируется ATR/RSI/BULL/BEAR.

исправления в интерфейсе кнопки статуса.

исправления в отложенных ордерах и в индикаторе, и в советнике (не забудьте обновить советника).





До сих пор я разработал 5 индикаторов, и 4 из них я решил свести в едином инструменте. Целью было унифицировать интерфейс для каждого инструмента под всплывающее окно и размер лота.

Master_Info_EA.mq4 не обязателен, но если вы хотите открывать ордера в Money Manager Graphic Tool, вам нужно его загрузить.

Файл sounds.zip не обязателен. В нем содержатся звуки для оповещения о приближении цены к уровням поддержки/сопротивления в индикаторе Support Resistance - Tools. Если вы хотите использовать его, распакуйте в вашем MetaTrader 4 папку "Sounds". Если вы сами создали классный звук, поделитесь им!





Что мы удалили и что добавили к оригинальным индикаторам:

Money Manager Graphic Tool. Отсюда убрана только кнопка соотношения позиций (Ratio), чтобы быстро двигать линию TP к фиксированному соотношению. Интерфейс стал легче.

ToolBox. Удалено некоторое количество информации, но не в ущерб юзабилити. Если вам нужно больше, напишите мне об этом.

Support Resistance - Tools. Это новая опция, которых не имел интерфейс оригинального индикатора.

Change Timeframe.... Без изменений. Этот индикатор вдохновил меня на создание Master Tools.





Поинструментное объяснение:

Описание: Предоставляет информацию для облегчения принятия решений.

Базовый интерфейс: Находится в нижней части графика и постоянно показывает информацию.

Hide/Show: Инструмент может быть скрыт нажатием клавиши "H".

Lot Size: Можно изменять размер лота с помощью кнопок + и - или коротким нажатием "P" или "M". Размер пипса при этом пересчитывается. Lot size может быть использован в функциях других инструментов.

Click mouse on the chart: Если вы кликнете на график, вы получите информацию о позиции мыши: цену, на которую вы кликнули, количество пипсов между нею и актуальной ценой, стоимость в вашей валюте. Это полезно знать, прежде чем потенциально совершать сделки по ней.

The Price & the date: при передвижении мыши по графику вы можете видеть цену и дату. Эта информация используется и для других инструментов.

Swap Buy & Swap Sell: Если вы собираетесь занять длинную позицию, вы можете увидеть своп, предлагаемый вашим брокером.

Countdown: Обратный отсчет до следующей свечи.

Spread: Спред в пипсах и вашей валюте.





Support Resistance - Tools

Описание: Инструмент помогает создать линии поддержки и сопротивления. Вы сами выбираете цвет, толщину и форму линии. Указывается расстояние от каждой линии до актуальной цены (в пипсах и в выбранной валюте). Инструмент автоматически меняет цвет линии, это позволяет легко увидеть, что происходит.

В вашем распоряжении 2 вида линий с двумя режимами настройки, по умолчанию A и Q. Опции линий выбираются по вашему усмотрению. Индикатор оповестит вас, когда цена пересечет линию поддержки или сопротивления. Есть возможность активировать нотификацию на смартфон, на тот случай, если во время пересечения линии вы находитесь не у компьютера. Новая опция: возможность выбора звука сигнала. Предлагается 6 звуковых наборов, каждый состоит из двух сигналов. Один сигнал нужен для оповещения о переходе поддержки в сопротивление, второй — о переходе сопротивления в поддержку. Таким образом, вы можете спокойно пить свой кофе и не бояться пропустить важную информацию. (Если вы выбираете какой-либо из этих звуков, вы должны выключить дефолтные настройки алертов в MetaTrader 4.) Зачем нужны два вида линий: один я использую для отображения сопротивления и поддержки, второй - для построения сигнальной линии. Бывают неясные рыночные ситуации, когда решение выставить отложенный ордер дается сложно. Вторая линия может помочь в этом и служить дополнительным индикатором: когда цена доходит до нее, я могу принять решение. Но вы можете использовать эту функцию иначе: первая линия — для основных уровней поддержки/сопротивления, вторая — для вспомогательных. Трендовая линия может быть обработана скриптом по желанию пользователя (для этого стоит "yes" по умолчанию, не удивляйтесь).

Interface: Когда вы создали линию, в интерфейсе появляется новая опция. Для каждой линии вы можете: активировать кнопку оповещения "A"; показать или скрыть линию; изменить звук оповещения. Лично я торгую на трех различных валютах, и для каждой использую различные звуки оповещения. Таким образом я точно знаю, что случилось, даже если не смотрю при этом на экран.

Hide/Show: Скрыть один вид линии.

Deleting: Можно удалить линии нажатием клавиши X на клавиатуре. Каждое нажатие на X удаляет новую линию.

Описание: Нажав "B" для покупки и "S" для продажи, вы можете увидеть 3 линии: Buy/Sell, TP и SL. Вы можете двигать их по вашему желанию и видеть отображаемые значения SL, TP, риск, соотношение SL/TP. Можно скрыть или показать TP, следовать за ценой, выставлять немедленные Buy/Sell ордера или устанавливать отложенные. Вы можете изменять уровень риска или объем лота, чтобы увидеть, как меняется их соотношение. Когда вы двигаете линию или уровень риска, объем лота изменяется до оптимального для заданных новых условий. Если вы включаете автоторговлю и устанавливаете Master_Tools_EA.mq4, появляется кнопка выставления ордера.

Description: Простые кнопки изменения таймфрейма прямо на графике. Также вы можете изменять параметры зума. Ошибочное изменение таймфрейма не на том графике исправлено.