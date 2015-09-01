Реальный автор:

klot

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора скользящего среднего путем фильтрации гармоник большего порядка.

Данный подход можно применять для сглаживания показаний любых индикаторов. Основное преимущество метода — практическое отсутствие задержки.

Итоговый индикатор получен в виде облака между сглаженным средним и сглаженной ценой закрытия.

Входные параметры индикатора:

input uint MAPeriod= 13 ; input ENUM_MA_METHOD MAType= MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice= PRICE_CLOSE ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ;

где:

N — задает длину ряда (степень двойки);

SS — коэффициент сглаживания в получившемся спектре обнуляет частоты свыше установленного значения. SS не может быть больше, чем 2^N. При SS = 2^N полностью повторяется ряд MA.

Для работы индикатора требуется библиотека https://www.mql5.com/ru/code/7000.

Рис.1. Индикатор i-SpectrAnalysis_MA