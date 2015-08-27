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Exp_i-BandsPrice - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_i-BandsPrice построен на основе пробоя гистограммой i-BandsPrice уровней перекупленности и перепроданности. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой уровней.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора i-BandsPrice.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H1:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор i-BB-Width с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.i-KlPrice_HTF
Индикатор i-KlPrice с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Эксперт Exp_i-KlPrice построен на основе пробоя гистограммой i-KlPrice уровней перекупленности и перепроданности.i-SpectrAnalysis_Momentum
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Momentum путем фильтрации гармоник большего порядка.