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Exp_i-BandsPrice - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1982
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
exp_i-bandsprice.mq5 (8.37 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
i-bandsprice.mq5 (8.69 KB) просмотр
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Эксперт Exp_i-BandsPrice построен на основе пробоя гистограммой i-BandsPrice уровней перекупленности и перепроданности. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой уровней.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора i-BandsPrice.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H1:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

i-BB-Width_HTF i-BB-Width_HTF

Индикатор i-BB-Width с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

i-KlPrice_HTF i-KlPrice_HTF

Индикатор i-KlPrice с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_i-KlPrice Exp_i-KlPrice

Эксперт Exp_i-KlPrice построен на основе пробоя гистограммой i-KlPrice уровней перекупленности и перепроданности.

i-SpectrAnalysis_Momentum i-SpectrAnalysis_Momentum

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Momentum путем фильтрации гармоник большего порядка.