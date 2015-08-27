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Индикаторы

i-KlPrice_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1861
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор i-KlPrice с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора i-KlPrice.mq5.

Рис.1. Индикатор i-KlPrice_HTF

Рис.1. Индикатор i-KlPrice_HTF

Fuzzy - библиотека для работы с нечеткой логикой Fuzzy - библиотека для работы с нечеткой логикой

Библиотека FuzzyNet для создания нечетких моделей была написана на C#. При переводе на MQL5 в библиотеку добавлены 8 функций принадлежности и 4 метода дефаззификации для систем типа Мамдани.

i-BandsPrice_HTF i-BandsPrice_HTF

Индикатор i-BandsPrice с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

i-BB-Width_HTF i-BB-Width_HTF

Индикатор i-BB-Width с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_i-BandsPrice Exp_i-BandsPrice

Эксперт Exp_i-BandsPrice построен на основе пробоя гистограммой i-BandsPrice уровней перекупленности и перепроданности.