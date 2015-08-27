Библиотека FuzzyNet для создания нечетких моделей была написана на C#. При переводе на MQL5 в библиотеку добавлены 8 функций принадлежности и 4 метода дефаззификации для систем типа Мамдани.

Индикатор i-BandsPrice с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.