Он облегчает для вас трейдинг, работая так же, как работал бы реальный ассистент. Советник предоставляет информацию и исполняет ваши ордера.

Для чего создан этот советник:

для отображения важной информации на графике при разворачивании MetaTrader 4 на весь экран;

чтобы легко различать открытые вручную ордера по ID и отображать их текущее состояние. Если у вас открыто много ордеров для разных стратегий или разных советников, то у вас должен быть простой способ отслеживать и контролировать их все;

для расчета уровней Стоп Лосса, Тейк Профита, требуемой маржи, тиковых значений;

для быстрого открытия или закрытия ордеров одним нажатием кнопки.

Функции Персонального ассистента

Показывает названия и ID советников, что особенно удобно, если одновременно запущены несколько из них. Позволяет легко различать, работа которого из них отображается на графике.

Отображает символы и таймфреймы.

Отображает размер кредитного плеча для счета.

Показывает текущий выбранный объем лота.

Отображает размер тика (в валюте депозита).

Показывает требуемую маржу для нового ордера на основе текущего выбранного объема лота.

Показывает текущий спред.

Отображает отношение Profit/Loss для всех ордеров, открытых каждым советником (выражается в валюте депозита).

Показывает количество текущих ордеров, активных для данного советника.

Показывает сумму Тейк Профит (TP). Если на открытых ордерах установлены уровни TP, то отображается их среднее значение. Если TP не установлен, отображается 0. Если уровень установлен, но не для всех ордеров, то будет считаться среднее значение только по ордерам с TP.

Показывает суммарный Стоп Лосс (SL). Если на открытых ордерах установлен SL, отображается их среднее значение. Если SL не установлен, то отображается значение 0. Если уровень установлен, но не на все ордера, то будет считаться среднее значение только для ордеров с SL.

Открывает длинные позиции нажатием клавиши 1, если советник настроен по умолчанию.

Открывает короткие позиции нажатием клавиши 2, если советник настроен по умолчанию.

Закрывает позиции, открытые данным советником, нажатием клавиши 3. Внимание: при резком изменении условий рынка все ордера могут не быть закрыты сразу, поэтому обязательно проверьте открытые ордера и при необходимости нажмите 3 снова.

Увеличивает объем лота нажатием клавиши 4: удерживайте клавишу для быстрого увеличения объема.

Уменьшает объем лота нажатием клавиши 5: удерживайте клавишу для быстрого уменьшения объема.

ВНИМАНИЕ: используйте с осторожностью! Ответственность за случайное открытие нежелательных ордеров лежит только на вас! При вводе команд с клавиш убедитесь в том, что у вас открыт верный график.





Вид советника Personal Assistant на графике:

Входные переменные:

ID — магическое число для советника и для открытых с его помощью ордеров;

Display_legend — выводит на график легенду для кнопок быстрого управления (открыть лонг, открыть шорт, закрыть все ордера, увеличить объем, уменьшить объем);

LotSize — начальный объем лота;

slippage — проскальзывание для открытия и закрытия ордеров;

text_size — размер текста, отображаемого на графике;

text_color — цвет текста, отображаемого на графике;

right_edge_shift — отступ текста на графике от правого края окна, в пикселях;

upper_edge_shift — отступ текста на графике от верха окна и межстрочное расстояние (в пикселях).

Уведомляйте меня о потенциальных проблемах, тестируйте советника в демо-режиме!

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