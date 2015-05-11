Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Мультивалютный сеточник GRID 6 SYMBOLS - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 18984
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник выставляет сети стоп-ордеров по нескольким инструментам. Всего можно указать до 6 различных инструментов.
Далее он анализирует суммарную прибыль от всех ордеров и закрывает сети при достижении указанной прибыли.
extern string Symbol1 = "EURUSD"; extern string Symbol2 = "GBPUSD"; extern string Symbol3 = "EURJPY"; extern string Symbol4 = ""; extern string Symbol5 = ""; extern string Symbol6 = ""; //--- extern int sleep = 300; // Задержка после закрытия в секундах extern int Step = 100; // Шаг между ордерами //--- При достижении прибыли NoLoss + MinProfitNL (измеряется в пунктах) стоп-лосс переносим на цену открытия ордера плюс минус MinProfitNL extern int NoLoss=150; // Безубыток (расстояние от СЛ до цены) extern int MinProfitNL=20; // Минимальная прибыль безубытка //--- По мере смещения цены и срабатывании стоп ордеров в том же направлении доставляются еще отложенные ордера, так, чтобы их в каждом направлении всегда было указанное кол-во extern int Orders=3; // Кол-во отложенных extern double Lot = 0.01; extern double Profit = 0.5; // Прибыль закрытия в валюте депозита extern int Magic = 123;
В тестере работать будет только по одной валюте, поэтому результаты тестера во внимание принимать не стоит, но так проще разобраться с самим принципом работы.
Индикатор визуально на графике отображает величину текущего спреда, рисуя две линии от текущей цены (Bid).InfoIndi_NEW
Информационный индикатор, отображающий время до закрытия бара, значения спреда, цены пункта за 1 лот и свободной маржи.
Скрипт подставляет в папку тестера стратегий FXT-файл любого нестандартного графика, синтезированного из реального тикового потока.i-DivergenceBar
Индикатор указывает на разворотные бары по системе Билла Вильямса Profitunity без учета ангуляции относительно пасти индикатора Alligator.