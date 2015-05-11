CodeBaseРазделы
Мультивалютный сеточник GRID 6 SYMBOLS - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
18984
(27)
Советник выставляет сети стоп-ордеров по нескольким инструментам. Всего можно указать до 6 различных инструментов.

Далее он анализирует суммарную прибыль от всех ордеров и закрывает сети при достижении указанной прибыли.

extern      string Symbol1 = "EURUSD";
extern      string Symbol2 = "GBPUSD";
extern      string Symbol3 = "EURJPY";
extern      string Symbol4 = "";
extern      string Symbol5 = "";
extern      string Symbol6 = "";
//---
extern      int    sleep  = 300; // Задержка после закрытия в секундах
extern      int    Step   = 100; // Шаг между ордерами
//--- При достижении прибыли NoLoss + MinProfitNL (измеряется в пунктах) стоп-лосс переносим на цену открытия ордера плюс минус MinProfitNL
extern      int    NoLoss=150; // Безубыток (расстояние от СЛ до цены)
extern      int    MinProfitNL=20; // Минимальная прибыль безубытка
//--- По мере смещения цены и срабатывании стоп ордеров в том же направлении доставляются еще отложенные ордера, так, чтобы их в каждом направлении всегда было указанное кол-во
extern      int    Orders=3;  // Кол-во отложенных
extern      double Lot    = 0.01;
extern      double Profit = 0.5; // Прибыль закрытия в валюте депозита
extern      int    Magic  = 123;

В тестере работать будет только по одной валюте, поэтому результаты тестера во внимание принимать не стоит, но так проще разобраться с самим принципом работы.

Visual_spread Visual_spread

Индикатор визуально на графике отображает величину текущего спреда, рисуя две линии от текущей цены (Bid).

InfoIndi_NEW InfoIndi_NEW

Информационный индикатор, отображающий время до закрытия бара, значения спреда, цены пункта за 1 лот и свободной маржи.

Эквиобъемные и range-бары в тестере стратегий Эквиобъемные и range-бары в тестере стратегий

Скрипт подставляет в папку тестера стратегий FXT-файл любого нестандартного графика, синтезированного из реального тикового потока.

i-DivergenceBar i-DivergenceBar

Индикатор указывает на разворотные бары по системе Билла Вильямса Profitunity без учета ангуляции относительно пасти индикатора Alligator.