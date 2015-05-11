Советник выставляет сети стоп-ордеров по нескольким инструментам. Всего можно указать до 6 различных инструментов.

Далее он анализирует суммарную прибыль от всех ордеров и закрывает сети при достижении указанной прибыли.

extern string Symbol1 = "EURUSD" ; extern string Symbol2 = "GBPUSD" ; extern string Symbol3 = "EURJPY" ; extern string Symbol4 = "" ; extern string Symbol5 = "" ; extern string Symbol6 = "" ; extern int sleep = 300 ; extern int Step = 100 ; extern int NoLoss= 150 ; extern int MinProfitNL= 20 ; extern int Orders= 3 ; extern double Lot = 0.01 ; extern double Profit = 0.5 ; extern int Magic = 123 ;

В тестере работать будет только по одной валюте, поэтому результаты тестера во внимание принимать не стоит, но так проще разобраться с самим принципом работы.