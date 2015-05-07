Индикатор визуально на графике отображает величину текущего спреда, рисуя две линии от текущей цены (Bid). Верхняя — это цена покупки (Ask), нижняя — это уровень, равный величине спреда. Две этих линии показывают трейдеру, какого уровня должна достигнуть цена при открытии им сделки, чтобы выйти в безубыток. Нижняя — при сделке на продажу, верхняя — при сделке на покупку.

Также в левом верхнем углу индикатор отображает численное значение спреда. Оно помогает определить лучшее время для торговли, чтобы не переплачивать лишнего за спред.

Крайне актуален при торговле в высоковолатильные периоды, когда брокеры просто раздвигают спред в несколько раз, тем самым не давая заработать трейдеру. Использование индикатора позволит обезопасить вас от торговли в "невыгодное" время, когда значение спреда крайне велико. Достаточно лишь проследить по численному значению среднюю величину спреда, и если сейчас оно крайне выше среднего, то возможно, от торговли на данном инструменте в данный момент лучше воздержаться.



